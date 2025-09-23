CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

С 1 октября 2025 года Екатерина Немченко займет позицию управляющего директора «Авито» по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) и войдет в состав правления компании. В новой роли она будет отвечать за реализацию HR-стратегии, направленной на автоматизацию HR-процессов, масштабирование программ развития талантов и поддержку корпоративной культуры.

Человечный подход к процессам

Екатерина работает в «Авито» с 2023 года, где создала с нуля функцию финансового планирования и анализа. До прихода в компанию она более 20 лет занимала различные роли в таких компаниях, как Coca-Cola HBC и Danone, а также имеет предпринимательский опыт. Помимо основной деятельности, Немченко преподает авторский курс «Финансы для FoodTech» в ИТМО, участвует в образовательных программах «Авито» и НИУ ВШЭ, является коучем по стандартам ICF и внутренним тренером.

Управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень отметил: «Для "Авито" это знаковое решение. Мы снова подтверждаем, что лучшие лидеры растут внутри компании. Екатерина выступает за человечный подход к процессам, и в масштабах "Авито" такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами».

Сама Екатерина Немченко поделилась: «За годы работы я поняла простую вещь: все результаты – это следствие решений и действий людей. Таланты – это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания».

img_5150.jpg

Екатерина Немченко: Таланты – это основа любого бизнеса

На сегодняшний день в «Авито» работает более 12 тысяч сотрудников. Компания является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире с ежемесячной аудиторией свыше 72 млн пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

CNews — 25 лет лидерства

Сделка века. Nvidia инвестирует $100 млрд в центр обработки данных OpenAI и заберет их обратно

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще