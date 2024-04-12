Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник

Компания Avant Space, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), запустила в космос прототип рекламного спутника Земли. До конца 2024 г. компания предоставляет возможность брендам разместить свой логотип на следующем спутнике. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Инженеры Avant Space разработали группировку малых космических аппаратов с системой лазерного проецирования. Перемещаясь по орбите на высоте 500-600 км, спутники смогут формировать в небе логотипы и тексты, похожие на созвездия. Они будут работать по принципу QR-кода, который транслирует до 30 символов в секунду, а для его считывания пользователи смогут бесплатно скачать мобильное приложение. При этом рукотворное созвездие будет видно невооруженным глазом даже над крупными мегаполисами с высокой световой загрязненностью.

Спутники будут находиться на орбите в течение трех лет. Рекламу смогут увидеть жители 18 крупнейших городов мира с общим населением 335 миллионов человек. Проекция будет включаться только во время прохождения группировки спутников над городами на три-пять минут. Лазеры на спутниках безопасны для авиации и не создают помех астрономическим наблюдениям. ​​Электрическая мощность лазеров на одном спутнике составляет более 150 Вт, что соответствует потреблению лампочки. Положение спутников на орбите корректируется при помощи двигательной установки. Двигатель весит около 1 кг и за несколько лет активного использования космического аппарата он израсходует около 0,2 кг топлива.

«Устаревшие билборды наносят вред окружающей среде, а светодиодные экраны потребляют в 46 раз больше электричества, чем среднее хозяйство, и нарушают эстетику городского ландшафта. Мы заменим сотни тысяч билбордов на планете одним в космосе. В Токио, например, такую рекламу сможет увидеть более 5 млн человек за день», — сказал основатель Avant Space Антон Оссовский.

Размещение логотипа на первом рекламном спутнике обойдется брендам в $1 млн при заключении контракта до конца 2024 г. Подать заявку можно на сайте проекта. Контракт с первым брендом будет заключен в День космонавтики, 12 апреля 2025 г. По оценкам Avant Space, к 2027 г. мировой рынок наружной рекламы вырастет с $39 млрд до $53 млрд, при этом космический рынок достигнет $1 трлн.

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Avant Space является резидентом «Сколково» с 2016 г. Компания получила грантовую поддержку от Фонда в размере около 35 млн руб. Свой первый микроспутник на базе платформы Cubesat 16U компания показала в августе 2019 г. В 2020 г. были проведены испытания лазерной системы. Группировка спутников рассчитана на три года активной эксплуатации.

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.