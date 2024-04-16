Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве

Состоялось подписание договора о сотрудничестве между Алтайским государственным аграрным университетом и ООО «Галэкс Сервис» в области беспилотных авиационных систем. Об этом CNews сообщили представители Алтайского ГАУ.

Делегацию Алтайского ГАУ в составе ректора Николая Колпакова, проректора по научной и инновационной работе Евгения Попова, руководителя «Летной школы», заведующего кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений Владимира Чернышкова встречали директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев, начальник отдела продаж Сергей Локтионов и директор ООО «Галэкс Сервис» Николай Мозговой.

Владимир Графеев познакомил гостей с инфраструктурой предприятия, его подразделениями, рассказал о сферах деятельности группы компаний «Галэкс» и перспективах расширения функционала. В частности, компания взяла вектор на активное развитие беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве.

ООО «Галэкс Сервис» входит в группу компаний «Галэкс». Среди многообразия услуг в области информационных технологий компания предоставляет услуги по обработке полей с помощью агродронов и сервисному обслуживанию БПЛА. Компания уже второй год сотрудничает с АГАУ, являясь партнером «Летной школы» Алтайского ГАУ в реализации программ дополнительного образования в области практического применения беспилотных авиационных систем. Кроме того, в «Летной школе» АГАУ успешно прошли обучение и сотрудники «Галэкс Сервис».

Подписи под договором поставили ректор АГАУ Николай Колпаков и директор ООО «Галэкс Сервис» Николай Мозговой.

«Наше сотрудничество с компанией “Галэкс” продолжается уже не один год. Мы благодарны компании за то, что она дает возможность слушателям нашей “Летной школы” познакомиться с самыми современными моделями агробеспилотников, с их техническими возможностями! Рассчитываем, что это сотрудничество будет развиваться и дальше. Здесь важно, чтобы техническая сторона применения беспилотников эффективно сочеталась с чисто агрономическими приемами. Думаю, что наше сотрудничество будет полезным для обеих сторон! Для нас таже важно взаимодействие в области оснащения современным, в том числе специализированным, программным обеспечением учебного процесса по программам среднего профессионального образования в рамках федеральной программы “Профессионалитет”», - отметил на церемонии подписания договора Николай Колпаков.

Договором предусмотрены широкий ряд аспектов взаимодействия между АГАУ и ООО «Галэкс Сервис», в том числе просветительская деятельность, направленная на популяризацию БАС среди молодежи в целях стимулирования познавательного интереса и спроса на получение специального или дополнительного профессионального образования в области БАС, научно-исследовательское и научно-техническое сотрудничество в области практического применения БАС в сельском хозяйстве и других отраслях экономики и социальной сферы, совместные работы по съемке полей и обработке сельскохозяйственных культур с применением БАС, организация и проведение совместных коммуникативно-просветительских мероприятий, направленных на развитие рынка применения БАС в различных областях экономики и социальной сферы и т.п.

«Мы были приятно удивлены уровню цифровых технологий в образовательной среде, которые сегодня есть в Алтайском ГАУ. Наша компания готова помогать развивать цифровые технологии в аграрном образовании. Прежде всего, это касается перехода на отечественное ПО, создание сетевой инфраструктуры и т.д. И, конечно, сотрудничество в области БАС для нас кажется весьма перспективным», - отметил директор ООО «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев.