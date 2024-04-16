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«Сферум» запускает программу поддержки цифровых педагогов

Сферум запускает программу поддержки педагогов «Лидеры Сферума». Ее цель — создать сообщество единомышленников, которые успешно используют «Сферум» в своей работе и готовы делиться экспертизой и опытом с другими учителями. Участники программы смогут выступать в качестве спикеров на федеральных и региональных мероприятиях, рассказывать о сервисе и инициировать выступления в своем регионе. Об этом CNews сообщили представители «Сферума».

«Лидеры Сферума» при поддержке команды сервиса смогут развивать личный бренд, становиться героями интервью, видеороликов и создавать их самостоятельно. Педагоги смогут пройти обучение лучшим методическим практикам использования «Сферума». На основе новых навыков у «Лидеров Сферума» появится возможность предлагать свои методы использования цифрового сервиса и дополнять уже имеющиеся варианты.

Чтобы стать «Лидером Сферума» нужно быть активным пользователем сервиса и подтвердить высокий уровень владения сервисом. Это можно сделать в рамках бесплатного онлайн-курса для педагогов и далее заполнить конкурсную заявку на сайте программы.

«Сферум не только предоставляет учителям удобные цифровые инструменты для образовательного процесса, но и помогает с ними разобраться. Мы заинтересованы в развитии сообщества цифровых педагогов в нашей стране, чтобы российское школьное образование шло в ногу со временем, и ищем для этого наиболее интересные и эффективные инструменты. Сообщество «Лидеры Сферума» поможет привлечь самых активных и продвинутых учителей, которые смогут не только развивать собственные цифровые навыки, но и делиться своим опытом с коллегами», — сказал Рубен Акопов, руководитель «Сферума», VK.

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Учебный профиль Сферум в VK Мессенджерероссийский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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