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«Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о создании совместного предприятия с технологическим партнером – китайской компанией Delixi Group. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

У Delixi Group большой опыт сотрудничества с мировыми производителями. Это производитель модульного оборудования, компания выпускает около 2 млн полюсов в день.

«В Китае в 2023 г. был создан отдельный цех по производству продукции под брендом Systeme Electric. Вчера мы объявили о создании совместного предприятия Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd. За счет перехода на новый уровень взаимодействия производственные мощности будут расширены, а общие усилия в области НИОКР позволят предложить отечественному рынку действительно исключительные продукты, созданные в соответствии с его требованиями. И, конечно, благодаря этому мы, получаем гарантию стабильности поставок оборудования и возможность развития канала работы с китайскими ЕРС-компаниями», – сказал генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

На протяжении долгого времени «Систэм Электрик» сотрудничает с дочерним предприятием Delixi Group в области НИОКР и производства оборудования бренда Dekraft.

При этом «Систэм Электрик» обладает собственными производственными ресурсами: 60% продукции сделано в России, 40% – произведено в Китае.

В состав «Систэм Электрик» входят завод полного цикла «Потенциал», на котором реализуются все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий, СЭЗЭМ, специализирующийся на выпуске и импортозамещении электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения, а также НТЦ «Механотроника», где осуществляется разработка, производство и установка систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления электроснабжением и учета электроэнергии, разработка программного обеспечения.

Кроме того, был организован Центр НИОКР для реализации программы импортозамещения и развития нового предложения. Направление НИОКР работает централизованно для всех предприятий группы «Систэм Электрик».

«Мы верим, что уникальное сочетание нашей производственной базы в России и сотрудничество с одной из ведущих компаний Китая, которая работает по самым высоким международным стандартам производства и качества, дает нам возможность максимально полно обеспечить потребности российских заказчиков и потребителей в наиболее широком спектре продуктов и решений», – сказал Алексей Кашаев.

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Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по распределению электроэнергии и автоматизации. Предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения. Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. В группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ, г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис).

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