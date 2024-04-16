CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В Сеченовском университете разработан интерактивный игровой симулятор для обучения студентов основам программирования

В Центре цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создана образовательная технология, которая объединила в себе игровой подход и отработку практических навыков программирования. Речь идет о разработке симулятора, с помощью которого студенты медицинского профиля смогут освоить основы программирования на языке Python и изучить работу с базами данных, используемых в клиниках. Симулятор также поможет студентам развить так называемые «мягкие навыки», в том числе коммуникативные и управленческие.

Компьютерный симулятор представляет собой образовательную технологию, позволяющую в виртуальной безопасной среде освоить профессиональные навыки и оценить последствия принимаемых решений. В частности, симулятор развивает навыки программирования на языке Python и обучает студентов основам работы с базами данных MySQL, которые используются в медицинских учреждениях.

Чтобы сделать процесс обучения увлекательным и динамичным, разработчики внедрили в технологию игровой подход. Так, в симуляторе участники попадают в виртуальную среду, где они «работают» в ИТ-подразделении клинического городка и отвечают за разработку и внедрение цифровых сервисов в медицинскую практику. В течение четырех эпизодов игры студенты решают различные задачи – от создания чат-ботов для информирования пациентов до улучшения системы записи на прием к врачу. Каждая задача предлагает игрокам реальные сценарии работы в ИТ-подразделении медучреждения. В процессе обучения студенты участвуют в разработке 10 чат-ботов и 10 проектов, связанных с созданием и использованием медицинских баз данных. По результатам решения задач им доступна обратная связь для оценки результата.

Особенность симулятора в том, что обучающиеся получают возможность не только освоить навыки программирования, но и развить «мягкие навыки» (soft skills), в том числе коммуникативные и управленческие. Например, студенты могут изучить процессы коммуникации с заказчиком, разработать технические задания и ознакомиться с методами управления проектами в ИТ-сфере.

Технология предназначена для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Его также будут использовать как часть программы дополнительного профессионального образования – для самостоятельной работы в онлайн-формате или в аудитории при очном обучении. Разработчики уверены, что с помощью игрового симулятора студенты не только усовершенствуют свои знания в области программирования, но и получат практический опыт работы на реальных проектах, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

США: Зависимость от Microsoft парализует национальную безопасность страны

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще