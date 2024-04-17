Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу

Выручка компании, специализирующейся на интеграциях и разработке собственных HR-решений на платформе «Битрикс24», увеличилась на 33,3% по сравнению с 2022 г. и составила 133,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители digital-интегратора «Улей».

Среди новых ключевых клиентов 2023 г.: ООО «Гоу Мобайл», ООО «ИМ Стор Групп», ГБУ «МосТрансПроект», ООО «Ренессанс-Девелопмент», ООО «МилФудс», ООО «Ай-Пласт», ООО «Группа компаний «Михайлов и Партнеры».

«Улей» также продолжает работать с компаниями: ООО «Эй-ПИ Трейд», ООО «DNS Ритейл», ООО «Экосистема недвижимости М2», ООО «Пеноплэкс СПБ», ООО УК «Альфа-Капитал», АО «Автодом», ООО «Ангара Технолоджиз Груп», ООО «Галс Девелопмент».

В 2023 г. digital-интегратор «Улей» и «Битрикс24» запустили совместный комплексный продукт для HR – «Битрикс24 Enterprise HRM». В состав лицензии вошли все функции классического корпоративного портала «Битрикс24», а также дополнительный функционал от digital-интегратора «Улей»: «Корпоративный университет», «Оценка 360», «Управление целями», «Бонусная программа», «Опросы» и «Карта офиса»

Кроме того, в 2023 г. «Улей» запустил собственную партнерскую программу. Участники программы внедряют HRM-решения компании «Улей» своим клиентам без необходимости содержать собственный штат разработчиков. Партнерами «Улья» уже стало более 50 компаний, среди которых ООО «Первый Бит», ООО «Интернет-агентство Интерволга», ООО Центр Интернет-Технологий «Факт», ООО «Хоппер ИТ», ООО «АРТВ», ООО «РАСА», ООО «ЭджайлКонсалт», ООО «Геометрия».

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Digital-интегратор «Улей» занимается внедрением и развитием корпоративных порталов для крупного и среднего российского бизнеса, а также разработкой собственных HRM-решений на платформе «Битрикс24»: «Корпоративный университет», «Оценка360», «Геймификация», «Бронирование рабочих мест», «Управление целями», «База знаний» и др.