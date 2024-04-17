МТУСИ и QRate запустили «квантовую» образовательную программу для школьников

Школьники из Якутии получат профессиональную подготовку в области квантовых коммуникаций – соответствующий курс в Политехническом лицее проведут сотрудники МТУСИ и QRate. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Теоретическая часть курса состоит из 10 занятий, на которых будут рассмотрены электромагнитные волны, интерференция многофотонных и однофотонных импульсов, источники лазерного изучения и принципы работы с ним, виды фотоприемников, оптические волокна и элементы, основы квантовой криптографии.

«Благодаря занятиям учащиеся лицея смогут познать основы квантовой криптографии и реализации технологии квантового распределения ключей. Многие слышали о квантовых компьютерах, но не понимают, в чем их особенность. Что подразумевает под собой квантовая система, что такое «квантовое измерение», в чем заключается теорема неклонирования – обо всем этот поведают эксперты МТУСИ», – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

Практическая часть курса состоит из пяти лабораторных работ. Благодаря полученным знаниям слушатели смогут собрать оптическую схему приемно-передающего устройства квантового распределения ключей, исследовать параметры детекторов одиночных фотонов и развить базовые компетенции, необходимые для получения высшего образования в области квантовых коммуникаций.

«Квантовые коммуникации – наиболее зрелая квантовая технология, неизменно входящая в область государственных интересов, поэтому подготовка кадров начиная со школьной скамьи крайне важна. Особую роль квантовые коммуникации занимают именно в образовательной сфере, так на практических примерах и интересных задачах, связанных с шифрами, учащиеся могут понять самые фундаментальные понятия квантовой физики: квантовую суперпозицию, неортогональные квантовые состояния и другие, – сказал директор по развитию бизнеса QRate Александр Приютов.

По завершении обучения ребята будут иметь базовые знания и практический опыт в перспективном, активно развивающемся направлении, которые можно применить на Межрегиональной олимпиаде школьником им. И.Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности. Победители и призеры олимпиады могут получить статус поступающих в вузы без вступительных испытаний.

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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) – высшее учебное заведение Центральной России по подготовке специалистов в сфере ИT, информационной безопасности, телекоммуникаций, радиотехники, телевидения и цифровой экономики, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. С момента основания, в 1921 г., история университета насчитывает уже более 100 лет.

QRate – российская научно-производственная компания, разрабатывающая комплексные программно-аппаратные решения на основе квантовых коммуникаций для обеспечения информационной безопасности.