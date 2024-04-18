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«Миран» выбрал vStack для предоставления облачных услуг

«Миран» и vStack подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Миран» начнет предоставлять виртуальную инфраструктуру на базе vStack.

При выборе решения для построения публичной облачной инфраструктуры «Миран» обращал внимание на отказоустойчивость решения, гиперконвергентную инфраструктуру для сокращения точек отказа и прозрачную процедуру внедрения.

«Мы долго выбирали решение, при этом сразу отказались рассматривать зарубежные платформы. Из всех рассматриваемых вариантов выбор пал на решение от vStack из-за отсутствия необходимости приобретать отдельное дисковое хранилище, и предоставить пользователям доступ к быстрым локальным дискам, при этом не потеряв в надежности и доступности в случае выхода из строя нескольких серверных нод в кластере. Не менее важным для нас стало наличие клиентского личного кабинета для управления облачной инфраструктурой, возможность управлять тарификацией и прозрачная статистика для клиентов. Конечно, были и сложности на стадии запуска, например: необходимость интеграции в экосистему «Миран», долгое изучение документации продукта, что немного повлияло на сроки внедрения, однако, после краш-тестов и тестов производительности мы поняли, что мы работаем в правильном направлении и сможем предложить своим клиентам качественную облачную инфраструктуру, не уступающую западным решениям», — сказала менеджер продукта «Миран» Светлана Гаврилова.

«Мы видим, что первоначальный скепсис, касающийся импортозамещения иностранных решений виртуализации, постепенно проходит. Что касается vStack, то платформа становится все более востребованной как у крупных, так и средних облачных провайдеров. А их клиенты получают возможность перейти на российские решения», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Панель vStack SPP обладает большим набором функциональности, глубоким уровнем кастомизации и позволит оперативно расширить портфель предлагаемых услуг ЦОДа Миран новыми облачными сервисами», — отметил представитель интегратора Itglobal.com Никита Жуков, старший аккаунт-менеджер.

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