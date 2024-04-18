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X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии»

Группа компаний X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» – разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». В качестве сервис-провайдера «МТС Линк» группа X-Com предлагает заказчикам комплексный подход к реализации системы корпоративных коммуникаций.

Экосистема «МТС Линк» включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (корпоративный мессенджер, который сейчас находится в стадии тестирования) и сервисы для гибридных и онлайн-мероприятий COMDI. В комплексе они помогают компаниям реализовать все виды бизнес-коммуникаций в онлайне.

Сервисы «МТС Линк» зарегистрированы в реестре отечественного ПО (рег. №3316 от 30 марта 2017 г.) и работают на собственной серверной инфраструктуре в России. Ежегодно на платформе проводится около 5 млн. онлайн-мероприятий с участием до 30 млн. человек. Пользователи платформы – крупнейшие российские и международные компании различных сфер бизнеса, организации SMB-сектора, а также государственные учреждения и ведомства.

Все сервисы «МТС Линк» гибко интегрируются с почтовой системой, телефонией, календарями, со службой каталогов. Решение может быть развернуто в облаке или на собственных серверах компании (on-premise). Заказчикам доступна интеграция через API с корпоративными системами компании, интеграция с Active Directory, SIEM-системами. Администраторы могут настроить единый вход по SSO (протоколы SAML, oAuth и LDAP), а также многофакторную аутентификацию.

«В течение последних лет мы постоянно используем сервисы «МТС Линк» для проведения онлайн-мероприятий для многочисленных партнеров и заказчиков по всей стране. За это время платформа зарекомендовала себя надежным и функциональным инструментом бизнес-коммуникаций. Став партнером разработчика, мы готовы транслировать накопленный опыт заказчикам, предложив им возможность развития бизнеса с помощью платформы «МТС Линк». Компетенции, подтвержденные в ходе сертификации, гарантируют максимальное качество внедрения, сервиса и технической поддержки решения», – сказал Николай Фатнев, руководитель направления программного обеспечения группы компаний X-Com.

«При разработке стратегии развития продуктов мы в «МТС Линк» опираемся на запросы наших заказчиков и других игроков рынка. Это помогает нам внедрять именно те функции, которые необходимы компаниям для построения качественной системы коммуникаций. Помимо функциональности, мы приоритезируем информационную безопасность и полное соответствие российскому законодательству. Надеемся, что благодаря нашему партнерству с X-Com еще больше компаний смогут улучшить бизнес-процессы с помощью решений «МТС Линк», – отметила руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

Штат X-Com включает технических специалистов, сервисных инженеров и presale-экспертов, сертифицированных по продуктам экосистемы «МТС Линк». Компания обеспечивает их внедрение, сопровождение, обслуживание и техническую поддержку пользователей вплоть до уровня 24/7/365.

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