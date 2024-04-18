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«Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер»

«Яндекс 360» представляет новую тарифную линейку: теперь, подключая «Яндекс 360 для бизнеса», компания может получить доступ не только к сервисам цифровой среды для совместной работы — «Почте», «Диску», «Телемосту» и др., — но и к «Яндекс Трекеру». Это возможность централизованно управлять всеми сервисами коммуникации, оплачивать их в едином окне и повысить эффективность бизнес-процессов благодаря комплексному подходу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Трекер» — инструмент, который помогает объединить повседневные задачи и проектную деятельность в одном онлайн-пространстве. С его помощью можно организовать работу различных подразделений — технических, административных, юридических, маркетинговых и других.

Расширенные тарифы «Яндекс 360 для бизнеса» позволяют интегрировать в «Трекер» всех пользователей организации и настроить взаимодействие с другими сервисами цифровой среды через сквозные сценарии. Например, сотрудник может оформить заявку на отпуск на корпоративном портале на базе «Вики». Эта информация автоматически появится в «Трекере» с указанием задачи, сроков и исполнителей, а ответственные сотрудники получат соответствующие уведомления на «Почту».

Перенести текущие процессы в «Трекер» можно с помощью инструмента миграции, а настроить рабочее пространство поможет подробная инструкция. Для сотрудников компаний разработаны бесплатные обучающие курсы и вебинары, которые упростят адаптацию к новому рабочему инструменту.

Помимо «Трекера», который входит в комплексное предложение, в «Яндекс 360 для бизнеса» теперь есть сервисы «Вики» и «Формы». Они доступны пользователям на всех тарифах по умолчанию. В «Вики» можно организовать корпоративную базу знаний, а в «Формах» собирать обращения сотрудников и клиентов, осуществлять регистрацию на мероприятия, проводить опросы.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это цифровая среда для командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др.

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