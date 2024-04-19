Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. Стороны подписали соглашение, в рамках которого образовательные программы будут скорректированы с учетом углубленного развития соответствующих компетенций будущих выпускников.

Начиная с весеннего семестра 2023/2024 платформа BPMSoft интегрирована в образовательный процесс дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» для студентов третьего курса профиля «Информатизация организаций» кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

Сотрудничество «Ланит Омни» и РТУ МИРЭА стало частью долгосрочной академической инициативы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку в вузах России и Беларуси молодых специалистов с навыками работы с актуальными ИТ-системами. В рамках соглашения университет получил лицензии на low-code-платформу «BPMSoft Конструктор».

Теперь молодые ИТ-специалисты на лекциях познакомятся с особенностями архитектуры, спецификацией и нотациями BPM-системы, а на практических занятиях будут выстраивать, запускать, анализировать бизнес-процессы и управлять ими на ПО от «Ланит Омни». В следующем учебном году РТУ МИРЭА расширит вариативность задач, которые будут разбирать студенты, и внедрит BPMSoft в образовательный процесс дисциплины «Информационные системы управления корпоративным контентом и взаимоотношениями с клиентами».

Осенью прошлого года студенты магистерской программы «Корпоративные и распределенные информационные системы» Института ИТ уже имели возможность познакомиться с BPMSoft в рамках дисциплины «Программное обеспечение корпоративных информационных систем». Этот опыт оказался успешным, поэтому руководство Института ИТ сделало low-code-платформу обязательным элементом программы обучения бакалавриата.

Андрей Зуев, директор Института информационных технологий, сказал: «РТУ МИРЭА стремится аккумулировать внутри себя все современные технологии через стратегические партнерства с крупными компаниями — производителями отечественного ПО, такими как «Ланит Омни». Мы считаем, что профессиональное образование не должно быть оторвано от реального бизнес-сектора. Кафедра практической и прикладной информатики реализует образовательную программу бакалавриата «Информатизация организаций», в рамках которой студенты изучают актуальные продукты электронного документооборота, искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов. Если эти технологии востребованы рынком, значит следующее поколение ИТ-специалистов должно ими владеть».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни»: «Наше сотрудничество поможет студентам Российского технологического университета овладеть навыками работы с low-code-платформой BPMSoft — актуальным российским программным продуктом, широко востребованным в различных секторах экономики: от финансовой сферы и ИТ до энергетики и добывающего производства. Эти знания будут полезны для будущей карьеры студентов в крупных российских компаниях».

Институт информационных технологий РТУ МИРЭА готовит бакалавров и магистров по направлениям: программная инженерия, прикладная информатика, информатика и вычислительная техника, прикладная математика. Привлечение к преподаванию и научным проектам передовых ИТ-специалистов обеспечивает устойчивую положительную динамику развития университета. Кроме того, материально-техническое оснащение и широкий спектр сотрудничества с государственными и коммерческими предприятиями как в России, так и за рубежом, создают благоприятные условия для профессионального роста выпускников.