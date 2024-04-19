Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40%

В 2023 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% по сравнению с 2022 г. и составила 508 млрд руб. Наибольший темп роста продемонстрировали резиденты в сфере промышленных технологий – их выручка увеличилась на 85%. Такие данные озвучены на заседании Совета директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Игорь Шувалов, председатель Совета директоров фонда «Сколково», председатель ВЭБ.РФ: «Команде фонда "Сколково" удалось достичь хороших результатов. По ряду КПЭ мы видим перевыполнение. Но стратегическая амбиция должна быть выше. Вся команда группы развития в новом экономическом цикле должна активно работать по повестке технологического суверенитета в рамках тех планов, которые обозначены президентом в послании. В этом контексте обновленная конфигурация управления “Сколково” и более активное взаимодействие с Москвой позволит нам запустить новые проекты».

Результаты выполнения стратегических КПЭ «Сколково» за 2023 г. представил председатель правления фонда Игорь Дроздов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 113,58%.

Число резидентов «Сколково» на конец 2023 г. составило 3,912 тыс. компаний. Им удалось создать почти 95 тыс. рабочих мест. Около 70% стартапов имеют выручку, наибольший темп роста показали участники в сфере промышленных технологий. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2023 г. почти 60 млрд руб., значительная доля из них поступила в бюджет Москвы от участников, зарегистрированных на территории инновационного центра, – 21 млрд руб.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «По ряду направлений наши компании являются лидерами на мировом уровне. Во-первых, это разработчики в сфере ассистивной медицины. С учетом внешних вызовов им удалось в короткие сроки значительно усовершенствовать свои разработки. Показателен пример “Моторики”, которая активно выходит на зарубежные рынки и выпустила облигации. Второе – различные тест-системы, в том числе для сельского хозяйства. Лидеры в этом направлении - компания “Рапид Био” которая выпустила на рынок экспресс-тесты на COVID-19. Отдельно хочу отметить достижения нашего резидента “Элпида”, разработчика препарата для терапии ВИЧ, с выручкой более трех млрд руб. Также сильные компетенции наработаны у наших стартапов в сфере кибербезопасности и микроэлектроники, ожидаем рост таких сфер как клеточные и квантовые технологии».

Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников «Сколково» в 2023 г., составили 31,7 млрд руб. Объем привлеченных инвестиций за период с 2013 по 2023 гг. превысил 180 млрд руб.

Резидентами «Сколково» в 2023 г. получено 976 патентов, из которых 324 – на территории иностранных государств. Топ направлений зарубежного патентования: страны ЕАЭС, ЮАР, Китай и Индия.

В 2023 г. число региональных операторов фонда увеличилось до 26. Статус получили Технопарк «Электрополис» (Великие Луки), Технопарк-Липецк и Агентство регионального развития (Архангельск).

Один из приоритетов работы фонда – взаимодействие с индустриальными партнерами, которых на данный момент 79. Они в том числе формируют запрос на инновационные решения резидентов «Сколково». Совету директоров были представлены ключевые направления развития работы с партнерами: технологический скаутинг (поиск и отбор технологий), импортозамещение для обеспечения технологического суверенитета (пилотные внедрения), разработка стратегий технологического развития, развитие человеческого капитала (корпоративное обучение).

Также представлен план по расширению партнерской программы и введению нового уровня – стратегического. Новый формат партнерской программы позволит более эффективно реализовывать комплексные партнерские проекты при поддержке инновационной инфраструктуры Москвы.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» в 2023 г. увеличилась на 43% по сравнению с 2022 г. и составила 508 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило четыре тыс.. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тысяч.