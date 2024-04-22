CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин

Приоритетными задачами топ-менеджера станут усиление лидерских позиций компании на воронежском рынке, развитие эффективной розничной сети, повышение уровня доступности цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Отдельным фокусом для нового руководителя станет реализация проектов для корпоративных и государственных заказчиков в сфере кибербезопасности и облачных решений, внедрение клиентоцентричного подхода во все процессы компании.

«Воронежская область является для нас стратегически важным регионом. Наша задача предоставить жителям комфортные условия для подключения и обслуживания на любом этапе взаимодействия с оператором, а также обеспечить максимально широкое покрытие и высокие скорости мобильного интернета, не смотря на влияние внешних факторов, – отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков. – У Павла есть глубокое понимание процессов, происходящих в телекоммуникационной отрасли, опыт внедрения технологичных решений для крупных корпоративных заказчиков и взаимодействия с региональными властями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов».

Павел Фомин окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. Получил степень MBA, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Имеет 19-летний опыт руководящей работы в телекоммуникационной сфере.

В 2005-2012 гг. возглавлял филиалы федеральных компаний в Липецкой и Воронежской областях. В 2013 г. назначен директором «МегаФона» в Ивановской области, с 2022 г. руководил бизнесом оператора в Пермском крае. Награжден почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Юрий Рулев, ранее возглавлявший «МегаФон» в регионе, покинул компанию и будет развивать собственные проекты.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024