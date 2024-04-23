Только половина обучающихся проходит образовательные курсы до конца

Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) и «Нетологии» проанализировали I квартал 2024 г. и выявили, как изменился спрос и потребительское поведение на образовательные услуги. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

По данным аналитиков CloudPayments, в Q1 2024 г. (по сравнению с тем же периодом годом ранее) онлайн-оборот в сфере образовательных услуг вырос на 23%, число транзакций — на 17%, размер среднего чека на 5% — с 2,914 тыс. руб. до 3,069 тыс. руб.

По данным «Нетологии», средний возраст потребителя услуг ДПО (дополнительное-профессиональное образование) — 25–40 лет, из них 40% — мужчины и 60% — женщины. В основном проживают в городах-миллионниках. Так, на Москву и МО приходится около 12% обучающихся. Однако в Q1 2024 года на 3,7% увеличилась доля студентов в возрасте 20–25 лет, по сравнению с 2023 г.

Цели обучающихся и процент их достижимости остаются примерно такими же — более 90% выпускников отмечают, что им удалось сделать шаг вперед в карьере. Процент прохождения курсов также остался на прежнем уровне.

«С точки зрения платежеспособности и способов оплаты обучения — больше половины оплат приходится на кредиты и рассрочки, что связано с высоким среднем чеком», — сказала Яна Арсютина, директор по продукту «Нетологии».

Так как весной и осенью — сезон поиска новой работы, то люди чаще покупают обучение, в том числе и краткосрочное. Действительно, если сравнивать первый весенний и зимний месяцы (март 2024 г. с декабрем 2023 г.), то онлайн-оборот упал на 7%, за счет снижения размера среднего чека на 18% — с 3,214 тыс. руб. до 2,629 тыс. руб. А число транзакций увеличилось на 14%.

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CloudPayments — платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, с помощью Tinkoff Pay, Яндекс Пэй, MirPay и СБП, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 15 тыс. партнерами (клиентами). CloudPayments входит в группу Cloud и принадлежит группе компаний «Тинькофф».

«Нетология» — образовательная компания, которая обучает современным востребованным профессиям. В линейке платформы есть программы по интернет-маркетингу, бизнесу и управлению, дизайну, программированию, аналитике, творческим профессиями, саморазвитию и хобби. А также программы корпоративного обучения, развития soft skills и направление высшего образования в партнерстве с ведущими вузами России. За 13 лет выпускниками «Нетологии» стали более 160 тыс. человек, многие из которых работают в таких компаниях, как Mail.ru, «Яндекс», TikTok, VK, «Тинькофф», «Альфа-Банк», Redmadrobot, Kaspersky, SkyEng.