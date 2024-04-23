Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре

Каждый второй игрок в России ждет увеличения эффектов от «цифры» в производстве, что говорит об адаптации в целом рынка цифровых решений к сложившейся геополитической обстановке. К таким выводам пришли аналитики «Яков и Партнеры» и ГК «Цифра» по итогам исследования. Об этом CNews сообщили представители «Яков и Партнеры».

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, число респондентов, отметивших усиление технологического разрыва, снизилось, при этом достаточно значительно выросло число тех, кто ожидает выхода России в мировые лидеры по «цифре».

В среднем каждый второй опрошенный достигает плановых целей цифровизации, при этом авторы исследования отмечают двукратную разницу в успешности ИТ-проектов опытных цифровизаторов и новичков.

Основные проблемные зоны, которые выделили респонденты: рост сложности решений, недостаток компетенций, бюрократия. Наибольшее отставание российских игроков от зарубежных бенчмарков наблюдается именно в сфере бюрократизации. При этом лишь четверть российских экспертов пожаловались на недостаток инициатив, в то время как в других странах данная проблема затрагивает 41% игроков.

«Почти половина респондентов отмечает исчерпание эффектов от краткосрочных инициатив в основных производственных переделах как одну из ключевых причин невыполнения плана. Ряд возможностей по повышению результативности лежит в переходе к долгосрочному планированию эффектов от цифровизации и включении вспомогательных функций в периметр внедрения. Так, иностранные компании получают 60-75% эффекта от проектов в области управления цепочками поставок, ремонтами, корпоративными и коммерческими функциями, а в производстве внедряют технологии с длительными сроками окупаемости. Российским игрокам также необходимо обратить внимание на наращивание организационной гибкости, что требует перестройки внутренних процессов, а также привлечения цифровых компетенций, дефицит которых за последний год только увеличился», — сказал партнер «Яков и Партнеры» Никита Натрусов.

«На практике цифровизации мы замечаем, что определяющей дальнейшее развитие отрасли технологией становится MES горного предприятия. Большинство крупных игроков уже успешно используют базовые сервисы связи, диспетчеризации, АСУ ТП. Следующий шаг – освоение более интеллектуальных сценариев: планирования, прослеживания, геометаллургии, баланса металла и других. А это требует организации прозрачных сквозных процессов через все переделы. Именно здесь скрыты дополнительные эффекты, которые можно получить с помощью цифровизации. Мы сейчас активно работаем над такими решениями, которые свяжут в единую систему все процессы управления ГОКом. Наши действия в этом направлении подкреплены мнением отрасли, отраженным в результатах исследования», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Сложность процесса цифровизации в т.ч. многие связывают с кадровым голодом и возросшей конкуренций с технологическими компаниями. По сравнению с прошлым годом респонденты отмечают усугубившиеся проблемы с поиском руководителей проектов, разработчиков и ИТ-архитекторов.

В среднесрочной перспективе приоритетом российских игроков остается цифровизация производства, при этом компании стали более амбициозно смотреть на весь спектр цифровых решений, а фокус начал смещаться на промышленную безопасность и геологию.

Несмотря на трендовость генеративного ИИ, пока что на него возлагают только задачи по систематизации, синтезу и аналитике больших данных. Как отмечают опрошенные эксперты, есть ощущение, что ожидания от технологии завышены, но это не означает, что ее надо игнорировать, при этом некоторые компании взяли на себя цель запуска до 15 пилотов для исследования эффектов и акселерации трансформации культуры в компании.

Исследование основано на серии интервью с топ-менеджерами отрасли, а также на результатах, полученных в рамках опроса 130 респондентов из 50 компаний, представляющих более половины объема рынка горно-металлургической индустрии России.

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«Яков и Партнеры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью-Дели и Шанхае.

ГК «Цифра» — участник приоритетного проекта Министерства экономического развития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний—лидеров» («Национальные чемпионы»). Разрабатывает и внедряет промышленные цифровые решения на базе собственной платформы ZIIoT, предоставляет доступ к среде разработки платформенных приложений, развивает индустрию автономного промышленного транспорта.