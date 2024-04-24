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Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта

Предприниматели, у которых нет сайта, смогут рекламировать свои товары и услуги в «Яндекс Директе» с помощью нейросетей. Новый инструмент позволит малому и микробизнесу запустить эффективную рекламную кампанию с оплатой за звонок или сообщение в мессенджере и привлечь больше клиентов из интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс Директе» появился новый инструмент для предпринимателей, у которых нет своего сайта. С помощью нейросетей можно за несколько минут запустить рекламу даже без опыта и собственных маркетинговых материалов.

Чтобы разместить рекламу, нужно создать новую кампанию в «Мастере кампаний» в «Директе», вместо ссылки на сайт выбрать сценарий «Без ссылки» и рассказать о своем бизнесе в свободной форме. YandexGPT и другие нейросети «Яндекса» создадут тексты для рекламной кампании, а нейросеть YandexART нарисует уникальные иллюстрации. Алгоритмы также помогут выбрать картинки для объявлений из фотостока. При необходимости предприниматель сможет отредактировать тексты объявлений и добавить свои изображения.

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Яндекс
Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта

Сервис автоматически подберет целевую аудиторию и запустит рекламу. По клику на объявление будет показываться рекламное предложение с информацией о товаре или услуге и контактами бизнеса. Так клиенты смогут сразу связаться с бизнесом по телефону или в мессенджерах.

Новый инструмент разработан прежде всего для начинающих предпринимателей. Это могут быть, например, частные мастера, которые продают товары и услуги через маркетплейсы, классифайды и соцсети. Также сервис будет полезен бизнесам, которые получают клиентов преимущественно через звонки и общение в мессенджерах, таким как ветеринарные клиники, химчистки, службы эвакуации автомобилей.

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