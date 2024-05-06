Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда

Стартап SimpleOne, разрабатывающий решения в области ITSM/ESM для автоматизации обращений во внутренние ИТ-отделы корпораций, намерен привлечь от инвесторов 500 млн руб. Российский рынок соответствующих решений растет, причем его покинула половина участников. Однако заявленную сумму эксперты считают слишком амбициозной для венчурного рынка.

Российский стартап в области автоматизации обращений к ИТ-департаментам компаний

Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чуканов в ходе демодня «Стартап-культура: создаем будущее вместе».

Методология ITSM (IT Service Management) определяет сервисный подход к организации работы ИТ-отделов. EITSM базируется на серии документов ITIL - мировом стандарте для описания лучших практик. ESM (Enterprise Service Managment) - это распространение методологии ITSM на работу других отделов компаний, не связанных с ИТ: маркетинга, продаж, финансов, кадровых отделов и т.д.

Российский рынок ITSM/ESM в 2021 г. оценивался в 6,4 млрд руб. При этом в 2022 г. почти половина его участников покинули Россию, отмечает Чуканов, что создает нишу для новых игроков. Сам же рынок, как ожидается, вырастет в два раза.

Для чего и кому нужны ITSM/ESM-решения

Сейчас проблемами в работе внутренних ИТ-отделов корпорация являются: низкая скорость обработки обращений; длительные сроки решения инцидентов; отсутствие прозрачных показателей нагрузки персонала и результатов их работы; недовольство других подразделений работой ИТ-департамента; потери бизнеса от простоя информационных сервисов; снижение лояльности клиентов и сотрудников.

В решение SimpleOne все подразделения компании рассматриваются как поставщики услуг для внутренних или внешних клиентов. Автоматизация процесса заказа всех услуг происходит в рамках одного окна в соответствии с лучшими практиками ITIL. Преимуществами SimpleOne как конкурирующими продуктами Цуканов называет кастомизируемость, современный UI/UX (пользовательский интерфейс) и наличие low-code (возможность разработки приложения без серьезных навыков в программировании).

Решения SimpleOne ориентировано на средние компании с высоким уровнем зрелости ИТ, крупных корпоративных клиентов, сервисные компании и государственные организации. Отраслями применения являются: ритейл, производство, финансы, госсектор и ИТ. Одним из клиентов SimpleOne является продуктовая сеть «Монетка», которая, за счет автоматизации процесса обработки запросов в ИТ-отдел, добилась сокращения времени простоя кассовых аппаратов.

Кто ушел и кто остался на российском рынке ITSM/ESM

По данным портала Cleverics, Россию покинули создатели слекдующих ITSM/ESM-продуктов: ServiceNow IT Service Management, Micro Focus Service Manager (ранее назывался HP Service Manager), Jira Service Management, BMC Remedy Service Management Suite, BMC Helix ITSM, Microsoft System Center Service Manager, Terrasoft Service Creation, Assist, Ivanti Neurons for ITSM (ранее назывался LANDesk), SAP Solution Manager, ServiceDesk Plus, CA Service management, IBM ControlDesk и OTRS.

В то же время, помимо SimpleOne, на российском рынке присутствуют следующие решения: Altevics, Naumen Service Desk, ESMP Service Manager (разработчик - «Ростелеком»). Omnitracker CleverEngine, 1C:Itilum и «ИнфраМенеджер».

Финансовые показатели SimpleOne и мнение эксперта

В 2022 г. выручка SimpleOne составила 183 млн руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) 113 млн руб., рентабельность по показателю EBITDA - 62%. В 2023 г. выручка выросла в два раза до 360 млн руб., показатель EBITDA вырос более чем в два раза до 259 млн руб., рентабельность по EBITDA - 72%.

Компания планирует, что в 2026 г. ее выручка составит 1,6 млрд руб., показатель EBITDA - 1,27 млрд руб., рентабельность по данному показателю - 79%. В обмен на привлекаемые инвестиции - 500 млн руб. - компания готова отдать инвестору 10-25% от своего капитала. То есть вся компания оценивается в 2-5 млрд руб. 45% от привлекаемых инвестиций компания направит на развитие своей low-code платформы, 36% - на разработку новых бизнес-решений, 19% - на маркетинг и продажи.

По оценкам директора по развитию HRLInk Дмитрия Махлина, привлечь 500 млн руб. для стартапа – это довольно амбициозные ожидания, а сама сумма - очень большая для российского венчурного рынка. «Результаты у компании отличные, и рынок ITSM/ESM достаточно конкурентный, но озвученные компанией ожидания и предполагаемая оценка все же выглядят несколько завышенными», - считает эксперт.

Стартап для интеграции данных с CRM-системами

Еще один стартап по разработке ПО, представленный в ходе «Стартап-культура: создаем будущее вместе» - это Pinkit. Он обеспечивает малому и среднему бизнесу интеграцию данных с CRM.

Как объясняет основатель проекта Алексей Окара, сейчас для компании с оборотом от 50 млн руб. заказная разработка обойдется в сумму от 100 млн руб. При этом каждая интеграция потребует создание отдельного приложения, а срок реализации проекта составит от трех месяцев. Кроме того, необходимо будет осуществлять регулярную плату за техническую поддержку.

Решение Pinkit работает по подписной модели (SaaS). Она позволяет заказчику, без участия программистов и серверов осуществить нужную интеграцию за одну неделю. При этом увеличится эффективность работы сотрудника (согласно автоматизированным отчетам и дашбордам). Выручка компании в 2023 г. составит 50 млн руб., в 2024 г. она планируется на уровне 80 млн руб., в 2025 г. - на уровне 100 млн руб.