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«VK Реклама» и Yclients запустили совместный инструмент для привлечения клиентов

Бизнес, работающий с сервисами Yclients, сможет привлекать больше клиентов с помощью «VK Рекламы». Компании покажут объявления с онлайн-формами Yclients аудитории всех проектов VK и рекламной сети. Пользователи смогут удобно записаться на услуги прямо в объявлении без перехода на внешние сайты. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция двух платформ предоставляет бизнесу больше инструментов для роста и развития. Алгоритмы «VK Рекламы» покажут объявления со встроенной формой максимально целевым пользователям, которые вероятнее запишутся на услугу. Для этого система учитывает обезличенные интересы потенциальных клиентов и информацию о бизнесе. Например, аудитория, которая интересуется спортом, увидит рекламу фитнес-клуба с формой для записи на занятия.

Тратить время на адаптацию объявлений для показа на всех доступных площадках не придется: «VK Реклама» автоматически меняет их под разные форматы и места размещения. При нажатии на рекламу аудитория попадает на форму для онлайн-записи без перехода на внешние сайты. Заявка передается в CRM-базу Yclients только после согласия пользователя на обработку персональных данных. В системе бизнес увидит, какие клиенты записались на услугу из рекламного объявления.

Перед запуском продвижения в профиле Yclients необходимо создать форму онлайн-записи и связать кабинет с платформой «VK Реклама». Настроить продвижение, чтобы охватить целевую для бизнеса аудиторию, помогут инструменты «VK Рекламы».

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