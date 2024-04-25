SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff проанализировал более 5000 активных резюме на своей платформе, чтобы выяснить в каких регионах России представлены ИТ-кадры для аутстаффинга. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Топ-10 городов

Исследование показало, что больше всего ИТ-профессионалов для аутстаффинга в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Казань.

Региональные аутстафферы любят удаленку

В SkillStaff отмечают, что в основном аутстафферы предпочитают удаленный формат работы. 100% дистанционную занятость рассматривают ИТ-специалисты в Краснодаре и Таганроге. И только в трех из топ-10 регионов кандидаты готовы к работе в офисе: Санкт-Петербург (3%), Москва и Казань – одинаковый показатель менее 1%.

«Тенденция на удаленный формат работы не теряет свою актуальность со времен пандемии. Работодатели проявляют гибкость и лояльно настроены к таким сотрудникам. Такой подход способствует развитию ИТ-кадров в регионах: специалисты могут участвовать в крупномасштабных проектах федеральных клиентов, которые предлагают более высокие ставки и лучшие финансовые условия. Благодаря этому доходы специалистов из разных городов постепенно сравниваются по уровню с московскими», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Самые высококвалифицированные – из Новосибирска и Москвы

Данные исследования показали, что основную долю резюме составляют кандидаты уровня Senior (33%) и Middle (31%).

Больше всего специалистов с высоким уровнем квалификации (Middle+, Senior, Lead) живут в Новосибирске (74% от всех резюме специалистов из этого города), Москве (72%) и Краснодаре (68%).

Что касается ИТ-сотрудников среднего уровня, наибольший процент зафиксирован в Ульяновске (50%). Казань и Таганрог делят второе и третье место по числу таких специалистов: доля каждого из них составляет 38%.

Только в шести из топ-10 регионов присутствуют специалисты начального уровня Junior. В Казани и Новосибирске наибольшее количество аутстафферов с грейдами Junior и Junior+ (4%).

«Часто новички в профессии предпочитают работать над проектами самой ИТ-компании, избегая участия в аутстаффинге. Этот выбор позволяет им продолжать постепенное обучение, находясь под наставничеством опытных коллег. Помимо технических навыков, аутстаффинг требует быстрой адаптации к разнообразным проектам и командам. Не каждый молодой специалист готов справиться с подобными вызовами», – отметила Полина Беляцкая.

В Ростов – за питонистами, в Таганрог – за фронтендерами

В SkillStaff зафиксировали, что в каждом регионе преобладает определенная специализация аутстафферов. Большинство системных аналитиков находится в Москве и Екатеринбурге, специалистов по ручному тестированию – в Краснодаре, а Python-разработчиков – в Ростове-на-Дону. Java-разработчики проживают в Казани, Санкт-Петербурге и Ульяновске.

При этом в Ульяновске наблюдается самый высокий процент женщин, работающих в ИТ-сфере (20% от всех резюме), почти такой же показатель зафиксирован и в Казани (19%).

Самые «дорогие» аутстафферы – в Новосибирске

Самая большая средняя ставка ИТ-аутстафферов зафиксирована в Новосибирске и составляет 3295 руб. в час. Также рейтинг возглавляют специалисты из Москвы (3265 руб./час) и Санкт-Петербурга (3033 руб./час). Минимальный тариф на услуги ИТ-сотрудников (2696 руб./час) из топ-10 городов установлен в Ульяновске.

Анализ данных представлен на конец марта 2024 г.

Аутстаффинг ИТ-специалистов является моделью предоставления бизнес-услуг, в рамках которой компания временно передает своих сотрудников другой организации, сохраняя при этом стандартные трудовые отношения. Такая система позволяет гибко регулировать количество ИТ-кадров, в зависимости от потребностей проекта и объема работ, и не требует обязательного приема сотрудников в штат. По данным SkillStaff за 2023 г., спрос на аутстаффинг вырос на 26%.

О платформе SkillStaff

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга.

Сегодня на платформе более 10 тыс. специалистов 95+ квалификаций от 300+ ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.