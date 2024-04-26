МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года

МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 г.

Консолидированные результаты

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 и 2024 гг.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31 марта 2024 г.: 72,8 млрд руб. ($788,4 млн) на консолидированной основе.

Численность сотрудников на 31 марта 2024 г.: 25,9 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Обзор выручки по сегментам

Чтобы лучше отражать операционные показатели компании, начиная с первого квартала 2024 г. «Яндекс» вносит следующие изменения в структуру сегментов, в соответствии с которой компания отчитывалась о финансовых результатах ранее, включая исторические результаты группы в составе Yandex N.V.:

Сервисы «Едадил» (агрегатор скидок, спецпредложений торговых сетей и кешбэков) и «Магистрали» (сервис междугородних перевозок), ранее относившиеся к направлению других O2O-сервисов, переходят в «Поиск» и портал и Yandex Cloud (который представлен в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив) соответственно.

Сервисы доставки заказов из ресторанов «Яндекс Еда» и «Деливери», ранее относившиеся к направлению других O2O-сервисов, переходят в направление электронной коммерции внутри сегмента «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки».

Перечисленные изменения отражены ретроспективно во всех представленных периодах.

«Поиск и портал»

Сегмент «Поиска и портала» включает «Поиск», «Геосервисы», «Погоду», «Едадил» и ряд других сервисов «Яндекса».

Ключевые операционные показатели:

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в I квартале 2024 г. составила в среднем 64,5% — на 1,1 п. п. выше, чем в I квартале 2023 г., когда она составляла 63,3%. По сравнению с IV кварталом 2023 г. (63,8%) доля выросла на 0,6 п. п (по данным аналитического сервиса «Яндекс Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android в первом квартале 2024 г. составила 64,4% — на 1,8 п. п. выше в сравнении с первым кварталом 2023 г., когда она составляла 62,6%. По сравнению с IV кварталом 2023 г. (63,5%) доля выросла на 0,8 п. п. (по данным аналитического сервиса «Яндекс Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе iOS в первом квартале 2024 г. составила 51,8% — на 2,6 п. п. выше в сравнении с I кварталом 2023 г., когда она составляла 49,1%. По сравнению с IV кварталом 2023 г. (51,2%) доля выросла на 0,6 п. п. (по данным аналитического сервиса «Яндекс Радар»).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в I квартале 2024 г. составила 70,7% от всех поисковых запросов к «Яндексу». Трафик с мобильных устройств обеспечил 62,7% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в первом квартале 2024 г.

В I квартале 2024 г. выручка в сегменте «Поиска и портала» выросла на 38%. Уверенный рост выручки обусловлен развитием поисковых технологий и повышением эффективности рекламных продуктов «Яндекса», а также расширением рекламного инвентаря, преимущественно на мобильных платформах.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA в I квартале 2024 г. составила 47,2%, тогда как в I квартале 2023 г. этот показатель составлял 51,3%. На динамику показателя год к году повлияли инвестиции в развитие продуктов и технологий, включая генеративные нейросети, а также увеличение расходов на персонал и маркетинг на фоне роста рекламного бизнеса «Яндекса».

«Электронная коммерция, Райдтех и Доставка»

В сегмент «Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки» входят транзакционные О2О-сервисы: «Райдтех» включает сервис онлайн-заказа такси, сервис каршеринга «Яндекс Драйв», а также сервис аренды самокатов; «Электронная коммерция» включает мультикатегорийную торговую платформу «Яндекс Маркет», сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров «Яндекс Лавка», а также сервисы доставки продуктов из магазинов «Яндекс Еда» и «Деливери» (ранее Delivery Club) и сервисы доставки заказов из ресторанов «Яндекс Еда» и «Деливери»; другие O2O-сервисы включают «Яндекс Доставку» — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС «Яндекс Заправки», а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

Ключевые операционные показатели:

Товарооборот в сервисах электронной коммерции (GMV) в первом квартале 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года.

Валовая стоимость заказов (GMV) в сервисах Райдтеха выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Яндекс Маркет»

Количество наименований товаров на «Яндекс Маркете» к концу I квартала 2024 г/ достигло 80,2 млн, тогда как в конце I квартала 2023 г. это число составляло 75,3 млн.

Количество активных покупателей на «Яндекс Маркете» в I квартале 2024 г/ выросло на 22% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 18,7 млн.

Количество активных продавцов6 на «Яндекс Маркете» в I квартале 2024 г. выросло на 52% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 80,5 тыс.

Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на «Яндекс Маркете» (3P) в I квартале 2024 г. составила 91% и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем год назад, когда она составляла 75%.





Валовая стоимость заказов (GMV) в направлении «Райдтеха» выросла в I квартале 2024 г/ на 43% в годовом исчислении в результате роста спроса на услуги сервисов, а также чека на фоне ограниченного предложения. Товарооборот сервисов электронной коммерции (GMV) в I квартале 2024 г. вырос на 42% год к году за счет органического роста числа пользователей и частоты заказов на пользователя, а также расширения ассортимента и кросс-сервисной синергии, в том числе благодаря расширению продуктовой линейки «Финтеха». Рост валовой стоимости заказов (GMV) других O2O-сервисов в I квартале 2024 г. составил 65% в годовом исчислении. Наибольший вклад внесли «Яндекс Заправки» и «Доставка».

Выручка в сегменте «Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки» выросла на 39% в годовом исчислении, в основном за счет сервисов «Райдтеха» и электронной коммерции, где наибольший вклад в рост выручки внесла «Яндекс Лавка», а следом за ней — «Еда» и «Деливери». Выручка сервисов электронной коммерции увеличилась на 31%, что медленнее роста GMV на фоне значительного снижения доли прямых продаж (1P) «Маркета», при этом оптимизация комиссии для 3P-продавцов и рост доли рекламной выручки положительно повлияли на динамику показателя. Выручка других O2O-сервисов выросла на 55% в годовом исчислении, в основном за счет роста «Яндекс Доставки».

Внутрисегментные расчеты выручки в сегменте «Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки» представляют собой элиминируемые обороты выручки между сервисами и направлениями внутри этого сегмента. Динамика этого показателя по сравнению с прошлым годом связана в основном с ростом межсервисных синергетических эффектов: за прошедший год вырос объём заказов в сервисах электронной коммерции и доставки из ресторанов, выполненных логистическим бизнесом «Яндекса» — «Яндекс Доставкой».

Прибыль по скорректированному показателю EBITDA сегмента «Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки» в I квартале 2024 г/ составила 2,862 млн руб. на фоне улучшения экономики на заказ по мере роста бизнесов сегмента.

«Плюс» и развлекательные сервисы

В сегмент «Плюса» и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы «Яндекса» — «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт», а также «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Плюс Студия».

Ключевые операционные показатели:

Число подписчиков «Яндекс Плюса» в I квартале 2024 г. достигло 32,7 млн, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным показателем на конец первого квартала 2023 г.





Выручка в сегменте «Плюса» и развлекательных сервисов в I квартале 2024 г. выросла на 54% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2023 г. Рост в основном обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» — 55% год к году — на фоне роста общего числа платящих подписчиков и увеличения проникновения дополнительных опций к подписке. На рост выручки также повлияла хорошая динамика других доходов (включая рекламную, лицензионную, выручку от продажи билетов и другие категории выручки).

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в I квартале 2024 г. составил 0,5 млрд руб. по сравнению с убытком 0,2 млрд в I квартале 2023 г. Это связано с инвестициями в продвижение контента, увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также прочими расходами, связанными с поддержкой сервисов.

Сервисы объявлений

Сегмент сервисов объявлений включает «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренду» и «Яндекс Путешествия».

Выручка в сегменте сервисов объявлений в I квартале 2024 г. выросла на 56% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2023 г. Выручка увеличилась в первую очередь благодаря высоким результатам «Авто.ру» за счет расширения базы дилеров, увеличения их активности на платформе и улучшения монетизации, а также «Яндекс Путешествий» — на фоне укрепления положения сервиса на рынке. На рост выручки также повлияли хорошие результаты «Яндекс Недвижимости» в категории объявлений на рынке новостроек.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в I квартале 2024 г. составил 0,4 млрд руб., тогда как в I квартале 2023 г. он составлял 0,1 млрд руб. Такая динамика объясняется продолжающимися инвестициями в долгосрочное развитие таких бизнесов, как «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость», что было частично компенсировано позитивной динамикой прибыли по «Авто.ру».

Прочие бизнес-юниты и инициативы

Сегмент «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, «Яндекс 360», «Яндекс Образование» («Практикум» и другие образовательные инициативы), «Устройства» и «Алису», «Финтех» (в том числе «Яндекс Пэй» и «Яндекс ID») и другие экспериментальные продукты, а также корпоративные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.

Выручка в сегменте «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» в I квартале 2024 г. увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2023 г. Этот рост был связан в основном с увеличением доходов направлений «Финтеха» и Yandex Cloud, а также «Устройств» и «Алисы». Выручка Yandex Cloud выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению спектра предоставляемых услуг и увеличению доли на рынке на фоне растущего спроса на сервисы Yandex Cloud. Выручка направления «Устройств» и «Алисы» выросла на 38% год к году и достигла 8,4 млрд руб. — выросли продажи устройств, в том числе благодаря запуску новых моделей в течение 2023 г. и эффективной маркетинговой поддержке.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA составил 9,3 млрд руб., тогда как в I квартале 2023 г. он составлял 5,7 млрд руб. Рост убытка в абсолютных значениях в основном обусловлен инвестициями в рост бизнесов, включая финтех-направление и Yandex SDG (убыток которого по скорр. EBITDA составил 1,4 млрд руб. в I квартале 2024 г.), а также увеличением нераспределенных корпоративных расходов, которые были частично скомпенсированы результатами Yandex Cloud. Убыток по скорр. EBITDA «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» в проценте от выручки сегмента сократился на 1,2 п. п. на фоне улучшения операционной эффективности в ряде направлений, включая «Финтех».

Межсегментные расчеты

Межсегментные расчеты выручки представляют собой элиминируемые обороты между операционными сегментами, включая доходы от рекламы и межсегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака, виртуальные серверы, а также с продажами устройств и другими операциями.

Межсегментные расчеты в I квартале 2024 г. увеличились на 55% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2023 г. Этот рост был в основном связан с перекрtстными рекламными и маркетинговыми кампаниями разных сервисов, совместным использованием дата-центров, другой ИT-инфраструктуры и прочих централизованных сервисов.