Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники»(АО «МЦД»), поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, разработали новую платформу дистанционного обучения на базе площадки Teachbase. Она представляет собой крупнейшую инженерную базу знаний, являющуюся аналогом NAFEMS и Ansys Learning Hub. Все материалы на платформе представлены на русском языке и доступны в любое время, давая пользователям возможность проходить курсы дистанционно в соответствии со своим графиком. Формат самообучения и обучающие методики испытаны на крупнейших промышленных предприятиях России. Об этом CNews сообщили представители АО «Моделирование и цифровые двойники».

Платформа содержит курсы и обучающие материалы по работе с инженерным ПО. В состав каждого курса входит: теоретическая часть (видео-лекции и учебные материалы в формате pdf); практические задания (пошаговые инструкции и файлы моделей); итоговое тестирование.

После прохождения курса пользователь автоматически получит сертификат. По запросу может быть также представлена статистика использования и результаты учеников.

Сегодня пользователи уже могут пройти 32 учебных курса Ansys по линейкам «Механика деформируемого твердого тела» и «Вычислительная газодинамика». Кроме того, специалисты АО «МЦД» разработали новый курс по работе с CAE Fidesys, состоящий из четырех модулей.

«Начало работы с CAE Fidesys». Модуль позволяет познакомиться с основными функциями и возможностями программного комплекса CAE Fidesys. Пользователи изучат интерфейс программы и ее основные элементы управления.

«Работа с геометрическими объектами в CAE Fidesys». Модуль позволяет изучить инструменты создания и редактирования геометрии с помощью CAE Fidesys.

«Работа с сеточным генератором в CAE Fidesys». В модуле рассматриваются вопросы, связанные с созданием конечно-элементной сетки на существующей геометрической модели, типы используемых элементов и процесс генерации сетки.

«Выполнение статистических расчетов в CAE Fidesys». Модуль знакомит с особенностями назначения свойств конечных элементов и дополнительными функциями постпроцессора.

При приобретении курса по работе с CAE Fidesys пользователи также получат в подарок индивидуальную часовую консультацию от инженера и тестовую лицензию CAE Fidesys на 60 дней.

Предприятия, заинтересованные в комплексном обучении и развитии инженерного персонала, могут приобрести годовую подписку на всю базу знаний АО «МЦД», имеющуюся на платформе. Подписка включает доступ ко всем курсам на платформе и возможность проведения видео-сессии с преподавателем при выполнении практических заданий. Записи консультаций при этом сохраняются на платформе. По годовой подписке можно приобрести как всю библиотеку материалов, так и отдельные линейки.

Пользователи также могут приобрести отдельные курсы.

«Отличительная особенность нашей платформы состоит в том, что мы предлагаем клиентам доступ к полному циклу образовательных ресурсов. Это позволяет им проводить комплексное обучение и развитие инженерного персонала: на платформе доступны как базовые курсы для инженеров-стажеров (новых сотрудников), так и специализированные курсы для повышения квалификации существующих инженеров. Такой подход обеспечивает комфорт и гибкость по самостоятельному формированию календарных планов по обучению и повышению квалификации инженерных подразделений в рамках собственных структур. Использование корпоративной системы обучения позволяет быстрее адаптировать новых сотрудников и развивать компетенции существующих, а значит, быстрее решать поставленные производственные задачи», – сказала Елена Зверева, руководитель отдела бизнес-операций и аналитики, АО «Моделирование и цифровые двойники».

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АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов для численного моделирования и инженерного анализа (CAE), оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию программных комплексов САЕ, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. АО «МЦД» также разрабатывает и внедряет цифровые продукты, работающие на основе платформы по сопровождению ТОиР ServiceVizor (R), для оценки технического состояния производственных активов, сборки и ремонта изделий и контроля качества, создания цифровых двойников производственных активов и технологических процессов.