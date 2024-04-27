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T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024

Т1 Cloud занял 4 строчку рейтинга провайдеров IaaS Enterprise 2024, составленного ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Российский облачный провайдер уже второй год подряд получает высокую оценку аналитиков издания. В текущем году компания была отмечена по таким показателям как производительность процессоров, наличие импортозамещенных компонентов, безопасность ЦОД, используемые гипервизоры, ценообразование и другим характеристикам.

Облако T1 Cloud соответствует всем необходимым технологическим и законодательным стандартам, а сам провайдер обеспечивает высокий уровень защищенности данных клиентов. Облачная инфраструктура развернута в дата-центрах уровня TIER III на территории России и аттестована в соответствии с ФЗ №152, ФЗ №187 и ГОСТ Р 57580-1 по наивысшему уровню, что делает сервисы T1 Cloud доступными для организаций из различных отраслей, в том числе имеющих повышенные требования к защите информации.

«Высокие позиции в рейтинге Market.CNews, которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных технологий, которые соответствуют актуальным требованиям законодательства и развернуты на полностью импортонезависимой платформе. С их помощью бизнес может эффективно решать операционные задачи, причем комплексно, более гибко управлять финансовыми и временными ресурсами, а также повысить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры. Мы признательны профессиональному сообществу за традиционно высокую оценку результатов нашей деятельности», — сказал Антон Степанов, генеральный директор Т1 Cloud.

Рост спроса на услуги российских облачных провайдеров непрерывно ускоряется, отражая динамичные изменения в инфраструктурной сфере, связанные с процессом импортозамещения. Обзор и рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 фиксируют текущее положение на рынке, предоставляя объективную оценку эволюции ситуации и выявляя экспертное мнение относительно ключевых тенденций и вопросов, стоящих перед рынком облачных технологий.

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