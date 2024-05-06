D-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com

Компания d-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com.

Отраслевые облачные платформы (ICP – Industry Cloud Platforms) – это один из наиболее современных и перспективных видов облаков, которые представляют собой адаптируемые программные бизнес-решения, отвечающие потребностям конкретной отрасли. Об этом CNews сообщили представители Itglobal.com.

Данные платформы предоставляют в необходимой предметной области набор интегрированных сервисов и услуг, включая управление данными и аналитику, управление бизнес-процессами и инструменты разработки интеллектуальных приложений. Это позволяет предприятиям быстро адаптироваться к изменениям, ускорять создание новых продуктов и оставаться конкурентоспособными за счет моментального повышения эффективности.

Отраслевые облачные платформы становятся все более популярными и являются одним из ключевых трендов в сфере цифровых технологий. Это происходит из-за одновременной потребности предприятий в преимуществах облачных вычислений, наличии готовых отраслевых решений в виде сервиса и возможности гибкой настройки данных решений под себя.

Алексей Васильев, партнер компании d-sfera: «Наша платформа призвана стимулировать в компаниях инновации и улучшать сотрудничество между клиентами по всей цепочке создания стоимости. Используя такие технологии как Low-Code (настройка функциональности, а не разработка), интеллектуальные приложения и демократизация данных (получение необходимых данных в нужном месте в нужное время, сокращая цикл от сырых до пригодных к аналитике данных), позволяет компаниям получать информацию о своей деятельности в режиме реального времени, определять области для улучшения, достигать цифровой трансформации и оставаться конкурентоспособными в современной быстро меняющейся деловой среде».

Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com: «Отличие отраслевой платформы от набора отдельных услуг по модели SaaS заключается в глубокой интеграции между компонентами самой платформы, а также в возможности по подключениям к внешним системам. Это обеспечивает простоту обмена данными и повышает эффективность сотрудничества с партнерами и поставщиками, открывая перед компаниями новые возможности».

Алексей Васильев, партнер компании d-sfera: «Одним из основных направлений отраслевой платформы d-sfera стала логистика. Большая часть бизнесов так или иначе связаны с логистикой – цепочки поставок, планирование, доставка сырья и готовой продукции, складские операции и так далее, таким образом логистика является связующим звеном множества предприятий и отраслей. И помимо развитой функциональности и возможностей нашей платформы, необходимо гарантировать и повышать уровень безопасности в облаке и возможность защищать и размещать определенные сервисы и базы данных в нужных локациях. По этой причине мы обратились в компанию Itglobal.com».

Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com: «Разработка географически распределенной инфраструктуры стала для нас интересной задачей. Комплексное решение учитывает не только архитектуру сети, но и производительность, безопасность, операционное управление и общую стоимость владения, что позволяет нам эффективно отвечать на требования проекта».

По данным аналитической компании Gartner, прогнозируется, что к 2027 г. более 70% предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы, в то время как всего два года назад ожидалось, что этот показатель достигнет 50%. В 2023 г. 15% зарубежных организаций уже внедрили такие платформы, и еще 39% находятся на этапе внедрения.

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d-sfera — российская ИТ-компания разработчик ПО, цифровых продуктов и интеллектуальных приложений, создатель отраслевой облачной платформы.

Itglobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания Itglobal.com (ООО «Итглобалком Рус») входит в одноименную ГК. Облачная инфраструктура Itglobal.com развернута в 10 дата-центрах в девяти странах мира: России (Москва), Белоруссии, Казахстане, США, Нидерландах, Канаде, Турции, ОАЭ и Бразилии. В ближайшее время облачный провайдер увеличит географию присутствия своих облачных площадок в Гонконге и Мексике.