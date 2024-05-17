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«Софтлайн» покупает индийского системного интегратора

ИТ-дистрибьютор «Софтлайн» покупает системного интегратора в Индии. Российская часть бизнеса Softline, разделившегося из-за санкций, не хочет отказываться от международных рынков.

Заявление для инвесторов

ПАО «Софтлайн» планирует приобретение системного интегратора в Индии, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на заявление директора департамента компании по слияниям и поглощениям Максима Русских.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы успешно объявим о сделке на рынке системной интеграции Индии. В принципе этап, наверно, у нас плюс-минус уже финишный», — рассказал Русских инвесторам и добавил, что адаптации индийского актива к вхождению в российскую компанию будет длительной.

О новом приобретении «Софтлайн» топ-менеджер сказал, что его размер составляет более $50 млн., и что это бизнесе по интеграции решений, существенная часть которых локальные: «Большая часть бизнеса этой компании должна быть связана с продуктами, не связанными с иностранными вендорами — я имею в виду, что с американскими и европейскими».

Международная экспансия

«Софтлайн» был основан в России в 1993 г. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. Летом 2022 г. в связи с вводимыми ограничениями из-за геополитический ситуации Softline принял решение о разделе бизнеса на российский и международный.

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«Софтлайн»
Один из руководителей «Софтлайн» заявил о готовящейся покупке системного интегратора в Индии

Стратегия российской компании не предполагает отказа от международной экспансии. Одним из ее приоритетных направлений является выход на рынки дружественных стран, пишет новостное агентство.

В апреле 2024 г. «Софтлайн» объявил о выходе на рынок Казахстана и формировании хаба в Алмате. В компании заявляли, что представительство в Казахстане станет «отправной точкой» для выхода на весь рынок Центральной Азии.

Скупка российских компаний

На российском рынке «Софтлайн» тоже активно скупает компании. В 2023 г. CNews писал о покупке им вендора платежного оборудования «Инверсум»; контрольной доли в группе «Борлас», занимающейся ИТ-консалтингом; российского разработчика ПО класса ECM «Цитрос» и Bell Integrator, специализирующегося на заказной разработке ПО.

В январе 2024 г. «Софтлайн» раскрыл подробности приобретения воронежских компаний АКБ «Барьер» и «Сэйвит Эдьюкейшн», работающих в сфере информационной безопасности.

Планов останавливаться на этом, видимо, нет. В марте 2024 г. компания предложила отечественным игрокам ИТ-рынка самим подавать заявки, чтобы «Софтлайн» их купил.

Итоговый отбор пройдут компании, соответствующие внутренним критериям группы исходя из перспектив бизнеса, финансовых и бизнес-показателей, возможности сотрудничества с входящими в группу брендами, говорится в сообщении.

В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

Тем, кто присоединится к этому списку, обещают безболезненную интеграцию: беспрепятственное функционирование бизнеса, удержание ключевого менеджмента компании, сохранение капитализации бренда и внутренней экспертизы.

Анна Любавина

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