Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза

Московские производители высокотехнологичной продукции за январь-март 2024 г. при поддержке города увеличили объемы выпуска почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте обрабатывающей промышленности столицы на 17,9% за I квартал 2024 г. В лидерах – производство компьютерной и оптической продукции, продуктов питания, лекарств, машин и оборудования и др.

«По поручению Сергея Собянина город поддерживает производителей инновационной продукции. Свыше 100 столичных предприятий выпускают компьютерную и оптическую технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в частности в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах, навигационных и радиолокационных приборах. За первый квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.», — отметил Максим Ликсутов.

Московский разработчик и производитель сетевого оборудования – компания «Инкарнет» в 2024 г. завершила модернизацию цеха по выпуску корпусов электронных изделий. На предприятии обновили листогибочные, фрезерные и лазерные станки, а также саму площадку. В цехе создают корпуса для электронных изделий, производят внешние и внутренние радиаторы для пассивного охлаждения электроники, монтируют внутренние и внешние крепежи. Корпуса изготавливаются во всех вариантах: из нержавеющей стали, стали с добавками и пластика. На обновленном участке значительно повысилась скорость и снизилась себестоимость производства корпусов для электронного оборудования, а также существенно снизился процент брака – менее 1%.

Столица создает благоприятный инвестиционный климат для развития предприятий. Например, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» – на территории с особым юридическим статусом, действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Статус резидента ОЭЗ дает компаниям значительные налоговые льготы и преференции. Например, они не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет 2%.

Так, один из резидентов экономической зоны – «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ») – создал более 50 стартовых высокотехнологичных предприятий. В 2011 г. предприятие основало инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей. Центр профинансировал компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов, выступил соучредителем первого российского производителя персональных 3D-принтеров.

«Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тыс. человек. Кластеры позволяют участникам эффективно, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производства, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.