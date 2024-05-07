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«Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» учредил стипендии для молодых конструкторов, технологов и научных работников предприятий за значительный вклад в создание прорывных технологий и современных образцов ВВСТ. Первыми стипендиатами уже стали 78 сотрудников холдинговой компании. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Стипендия «Росэлектроники» была учреждена для поддержания научно-технических кадров холдинга и стимулирования передовых разработок. Ежегодно может быть присуждено до 100 стипендий. Выплаты осуществляются на ежемесячной основе в равных долях в течение года, общая сумма одной стипендии составляет 360 тыс. руб.

Соискателями стипендии могут стать сотрудники не старше 40 лет, чей стаж работы в холдинге составляет не менее трех лет. Кандидаты должны иметь документально подтвержденные результаты интеллектуальной деятельности, такие как изобретения или полезные модели. Также претендент на стипендию должен за последние два года опубликовать не менее трех работ в научно-технических журналах или докладов в сборниках конференций.

«Молодые ученые – это движущая сила холдинга, именно от них во многом зависит динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического и интеллектуального потенциала отрасли. Наша сегодняшняя задача – не только делиться с ними накопленным опытом, но также мотивировать и открывать дорогу их прорывным идеям и, конечно, оказывать адресную поддержку молодым талантам», - отметил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В числе 78 стипендиатов 2024 г. — инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-химики и научные сотрудники концерна «Созвездие», НПП «Радиосвязь», НПП «Рубин», Омский НИИ приборостроения, ИНЭУМ им. И.С. Брука, ЦНИИ «Электрон», НПП «Исток» им. Шокина, НПП «Полет», НИИЭМП, «СИП РС», НПП «Алмаз», НПП «Пульсар», ПНИЭИ, НПП «Салют», НИИ «Вектор», предприятий «Интелтех» и «Плазма».

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный Центр Информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

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