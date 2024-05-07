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ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных

Два потока инклюзивного курса «Инструменты анализа данных» будут доступны 24 мая и 7 июня. Обучение бесплатное – курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» командами «Росатома» и ИДО ТГУ. Благодаря специальному кураторству курс доступен и для людей с ОВЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

На курсе научат навыкам обработки и интерпретации данных, созданию прогностических моделей и оптимизации бизнес-процессов. Слушатели раскроют свой потенциал в аналитическом исследовании, разработают дизайн исследования, научатся проводить предобработку данных в Excel, писать запросы на SQL для работы с базами данных, интерпретировать статистические показатели, работать с данными и строить дашборды на BI-платформе «Форсайт».

«Эта программа обучения по аналитике данных не только предоставляет возможности для профессионального роста и трудоустройства выпускников в ИТ-компании «Росатома», но и делает акцент на социальной ответственности. Равные возможности для обучения и трудоустройства предоставляются всем желающим, включая социально уязвимые категории населения. Это важный шаг для создания равных условий для всех членов общества и повышения их социально-экономической ценности», – сказала директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина.

Обучение будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО предусмотрено специальное кураторское сопровождение.

«В этом году проект «Содействие занятости» ориентирован в том числе на работодателей. Организации выходят на ТГУ как оператора с просьбой подготовить персонал для вновь открывающихся заводов, филиалов компаний. Университет в свою очередь оперативно разрабатывает образовательные программы под такие заказы, привлекая в качестве консультанта представителей предприятий. Такое сотрудничество позволяет готовить кадры под реальные запросы рынка труда», – отметил Михаил Шепель, директор Института дистанционного образования ТГУ.

Лучшие выпускники курса будут приглашены на стажировку в АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом»), где они смогут применить полученные знания и навыки на практике, работая над проектами и кейсами компании. В рамках стажировки выпускники будут разрабатывать дизайн исследования, проводить предобработку данных в Excel, писать запросы на SQL для работы с базами данных, интерпретировать статистические показатели и работать с данными на BI-платформе «Форсайт».

Запись на курс «Инструменты анализа данных» уже открыта, старт потоков 24 мая и 7 июня 2024 г. Лекции и практические занятия будут проводиться на платформе Odin LMS. Вебинары-консультации от преподавателей, сопровождение куратором и тьюторами в чатах поддержки помогут участникам получить максимальную пользу от обучения.

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