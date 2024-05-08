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«Авито» представил обновленный кабинет для рекламных агентств

Рекламным агентствам, продвигающим своих клиентов на «Авито», теперь доступен новый кабинет OSP (one stop place) с расширенным функционалом. Новый агентский кабинет позволяет полноценно взаимодействовать с контентом клиента. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Количество рекламных агентств, работающих с «Авито», стремительно растет и сейчас превышает 50. Среди них – Elama, Click.ru, MGCom, ProContext, i-Media и др. Мы продолжаем совершенствовать свои инструменты для продвижения, а также возможности агентского кабинета, чтобы облегчить работу агентств с большим количеством клиентов. Так мы формируем благоприятную для агентств среду, которая помогает автоматизировать процессы и масштабировать рекламные размещения клиентов на «Авито», – сказал Яков Пейсахзон, директор по рекламе «Авито».

Ранее агентский кабинет существовал в формате read only, где агентства могли запускать продвижение. С помощью нового инструмента рекламные агентства напрямую управляют объявлениями, автозагрузками и прочими инструментами, доступными для продвижения на «Авито».

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Авито
Новый агентский кабинет «Авито»

Ключевые функции нового кабинета:

Данные по клиентам. Появилась возможность отслеживать пополнения, расходы и статистику по каждой кампании. Можно проверять и привязывать селлеров к своему кабинету.

Работа с объявлениями. Теперь агентства могут не только просматривать клиентские объявления, но и взаимодействовать с ними – включая использование автозагрузки.

Аналитика спроса. В новом кабинете инструмент доступен без покупки тарифа.

Доступ к кабинету OSP на первом этапе получают агентства, присоединившиеся к партнерской программе впервые. В скором времени воспользоваться им смогут и действующие партнеры «Авито».

«Авито» развивает инструменты цифровой рекламы и продвижения на платформе для брендов, маркетинговых агентств и бизнеса. По итогам 2023 г. число рекламодателей на «Авито» выросло на 42%, среди них — ведущие российские игроки на рынках недвижимости, финансов, страхования, FMCG и авто-сегментов и др. Платформа предлагает рекламодателям выбор форматов в медийной рекламе и инструмент Brandspace, настройки таргетинга и аналитики эффективности размещений.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито» Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.

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