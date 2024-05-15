Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики

Компании «Нубес» и Angara Security подписали соглашение о сотрудничестве в области расследований киберпреступлений. Благодаря новому партнерству клиенты облачных сервисов «Нубес» получат возможность быстро расследовать преступления, связанные с информационной безопасностью. Основными заказчиками облачного провайдера выступают компании финансового сектора, ритейлеры и e-commerce, медиабизнес, промышленные и IT-компании, телеком-операторы. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

В рамках сервисного контракта заказчики «Нубес» смогут привлекать экспертов Angara Security для проектов по цифровой криминалистике. В первую очередь будут доступны услуги по реагированию и расследованию инцидентов информационной безопасности, включая сбор цифровых улик, доказательной базы для расследований корпоративных служб безопасности, органов исполнительной и судебной власти. Так, в 2023 г. в рамках выездных расследований инцидентов информационной безопасности Angara Security собрала и передала в правоохранительные органы материалы для инициирования пяти уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере компьютерной информации.

«Одним из главных аспектов безопасности наших облачных сервисов является регулярный и системный сбор логов нашей облачной инфраструктуры. Эта практика помогает нам не только отслеживать и реагировать на угрозы в реальном времени, но и иметь готовую базу для расследований, если таковые потребуются, — сказал руководитель направления защиты информации «Нубес» Дмитрий Шкуропат. — Экспертиза же коллег из Angara Security позволит нам делать это качественно и на уровне самых передовых практик в кибербезопасности».

По статистике Angara SOC, наибольшее число инцидентов связано с использованием вредоносного ПО, вымогательством и кражей персональных данных. По итогам 2023 г. ИТ-бизнес, ритейл, промышленные компании вошли в число наиболее часто атакуемых отраслей российской экономики. Как результат, год от года постоянно растет объем утечек информации. «Так, на 19% вырос спрос на базы данных, содержащие персональные данные (e-mail и телефоны) пользователей банковских услуг, при этом объем предлагаемых украденных баз данных за 2023 год вырос на 29%. Поэтому важно не только оперативно реагировать на инциденты ИБ, но и превентивно пресекать попытки взломов, анализировать следы компрометации и учитывать потенциальные векторы атак при планировании ИТ- и ИБ-инфраструктуры», — отметил Артем Грибков, заместитель директора Angara SOC по развитию бизнеса.

Поэтому для заказчиков «Нубес» также будут доступны услуги анализа вредоносного ПО, защиты бренда, ретроспективного анализа ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников.

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Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-сервисы (NGFW, WAF, защита от DDoS-атак), сервисы для удаленной работы (почта, VDI, облачный диск), а также готовые кластеры Kubernetes и баз данных. Nubes помогает создавать ИТ-инфраструктуру для безопасной работы ИТ-сервисов среднего и крупного бизнеса.

Angara Security — системный интегратор и провайдер более 80 услуг в сфере информационной безопасности для финансового сектора, телекома, транспорта, промышленности, ритейла и госсектора. Ключевые сервисы и услуги: системная интеграция и поставки ПО, консалтинг, аудит и анализ защищенности ИБ-инфраструктуры, услуги коммерческого SOC, расследования киберинцидентов, безопасная разработка (DevSecOps), MSS-сервисы. Компания обеспечивает защиту цифровых активов, сопровождает проекты на всех этапах — от проектирования до технической поддержки 24/7.