Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов

Volvo и Volkswagen предупреждают



Компании Volvo Cars и Volkswagen предупредили о риске временной остановке работы производственных площадок в Европе результате нарушения цепочки поставок комплектующих, вызванного инцидентом с захватом контроля над чипмейкером Nexperia властями Нидерландов, пишет Financial Times.

Проблемы с закупкой электронных компонентов могут испытать и японские производители автомобильных запасных частей. Nexperia предупредила своих клиентов из Страны восходящего солнца о невозможности гарантировать стабильность поставок. 16 октября 2025 г. CNews сообщил, что к потенциальным перебоям с поставками чипов уже в ноябре 2025 г. готовятся американские General Motors и Ford.

В шведской Volvo, которая принадлежит китайскому автопроизводителю Geely, со слов ее гендиректора Хокана Самуэльссона (Håkan Samuelsson), пока с серьезными проблемами не столкнулись. Компания, похоже, извлекла уроки из дефицита чипов времен пандемии covid-19 и принимает меры по недопущению утраты доступа к необходимым электронным компонентам.

В то же время, по мнению топ-менеджера, по другим представителям отрасли нынешний кризис способен ударить с куда большей силой. «Думаю, некоторые заводы будут закрыты, – приводит Financial Times слова Самуэльссона – Всегда необходимы быть немного умнее остальных, чтобы не пришлось закрывать завод самим».

Nexperia Спровоцированная захватом Nexperia ситуация грозит остановкой ряда европейских предприятий отрасли автомобилестроения

Компания Volswagen, по информации Financial Times, признала возможность возникновения проблем на производстве в краткосрочной перспективе и уведомила об этом персонал предприятий.

Mecedez-Benz обеспечена необходимыми микросхемами в количествах, достаточных для обеспечения работы конвейеров в течение непродолжительного периода времени. В компании также отметили, что в настоящее время сложно делать хоть сколько-нибудь надежные прогнозы ввиду сложности сложившейся ситуации и связанной с ней нестабильностью.

В Renault, как и в Volvo, пока не зафиксировали негативный эффект от событий, связанных с Nexperia и применяют опыт, накопленный за время пандемии.

Мэри Барра (Mary Barra), гендиректор General Motors, в обращении к инвесторам охарактеризовала нынешнюю ситуацию как «очень нестабильную» и заверила их, что «команды работают круглосуточно». Барра выразила надежду на способность правительств вовлеченных в конфликт сторон решить эту проблему.

Китайцы тоже пострадают

Бизнес китайской Wingtech Technology, которой принадлежит Nexperia, также столкнется с серьезными трудностями, если конфликт не удастся урегулировать в кратчайшие сроки. По сообщению Bloomberg, в компании считают, что его последствия могут негативно отразиться на перспективах дальнейшего роста Wingtech, хоть и оценить его точно пока не представляется возможным.

«Если контроль над Nexperia не будет восстановлен до конца 2025 г., компания может столкнуться с временным снижением выручки, прибыли и потока платежей», – говорится в последнем квартальном финансовом отчете компании, опубликованном в пятницу, 24 октября 2025 г.

По итогам III квартала 2025 г. Wingtech отчиталась приятно удивила экспертов, продемонстрировав уверенный рост выручки полупроводникового подразделения на 12,2% год к году на фоне здорового спроса на продукцию соответствующих линеек.

Опасаясь санкций США

В конце декабря 2024 г. Минторг США включил Wingtech Technology, которая владеет 100% акций Nexperia, в «черный список» компаний, для взаимодействия с которыми необходимо получение специальной лицензии (Entity List).

В середине октября 2025 г. Правительство Нидерландов ввело внешнее управление в отношении базирующегося в стране производителя микросхем Nexperia. Как ранее сообщил CNews, руководству Nexperia теперь запрещено изменять структуру активов, кадровый состав и направления бизнеса до наступления октября 2026 г. Решению предшествовало заявление со стороны властей США о том, что Nexperia следует отстранить от должности нынешнего китайского гендиректора ради предотвращения попадания ее самой в черный список Минторга США.

Министерство коммерции КНР впоследствии выступило с заявлением о том, что беспрецедентное решение Нидерландов «оказало серьезное влияние» на стабильность глобальной цепочки поставок. Правительство европейской страны, в свою очередь, сообщило о намерении оставаться на связи со своими китайскими коллегами и продолжать работу по выработке «конструктивного решения».

19 октября 2025 г., по сообщению Financial Times, европейская штаб-квартира Nexperia распространила среди своих клиентов сообщение, в котором рекомендовала не приобретать продукцию, произведенную ее же китайским подразделением. В ответ на это китайское подразделение уведомило персонал не выполнять распоряжения, поступающие от менеджмента нидерландского подразделения.

Заводы Nexperia в Великобритании и Германии занимаются обработкой полупроводниковых пластин, примерно 80% которых в дальнейшем доставляется в КНР для упаковки и тестирования.

Чем занимаются Wingtech и Nexperia

Wingtech представляет электронную промышленность КНР, является крупным разработчиком и производитель полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе смартфонов, ноутбуков и микросхем. Помимо Nexperia, которая перешла под контроль Wingtech в 2017 г., у компании имеются и другие «дочки»: Wingtech Communications; Guangzhou Delta Imaging Technology; Shanghai Wingtech Information Technology; Kunming Wenxun Industrial.

Nexperia выступает в роли ключевого поставщика электронных компонентов для ряда крупных автопроизводителей, в частности, Volkswagen AG. При помощи микросхем компании реализована работа ряда автомобильных систем: от управления освещением и подушками безопасности до обеспечения работы стеклоподъемников и дверных замков.