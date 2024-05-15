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Российский сектор ИКТ в 2023 г. (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе анализа оперативной статистики сектора ИКТ отмечает положительную динамику его развития по итогам 2023 г. Темпы его прироста оказались почти вдвое выше, чем по экономике в целом. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ в 2023 г. на 19,6% превысил уровень 2022 г. (самые высокие темпы прироста зафиксированы в IV квартале 2023 г.: +31,6% по сравнению с IV кварталом 2022 г.). Важную роль в этом сыграли ИТ-отрасль (ключевой сегмент сектора ИКТ; ее годовой прирост достиг 30,9%) и производство ИКТ-продукции (16,9%).

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на треть по сравнению с 2022 г. Ключевыми инвесторами в секторе ИКТ остаются сфера телекоммуникаций (формирует 48% вложений сектора) и ИТ-отрасль (35%). Годовой прирост инвестиций в этих сегментах составил 18,2% и 46,7% соответственно. Наибольшую динамику показал сегмент производства ИКТ (в 1,8 раза).

Доля сектора ИКТ в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 4,1% в 2022 г. до 4,4% в 2023 г., в общем объеме инвестиций — с 4% до 4,5%.

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ оценивается в 1,4 млн человек (на 6,2% больше, чем в 2022 г.), она увеличивалась на протяжении всего 2023 г. (в основном за счет ИТ-отрасли).

«По итогам 2023 г. сектор ИКТ сохранил положительную динамику развития, что позволяет говорить об успешной адаптации к новым условиям. Заметно увеличились объемы реализации собственных ИТ-решений и услуг. Сворачивание проектов внедрения иностранного ПО компенсировалось продажами и внедрением тиражного отечественного ПО, услугами заказной разработки и поддержки ИТ-систем, расширением спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS). Увеличились аудитория и монетизация в потребительских онлайн-сервисах. Компании ИТ-отрасли нарастили в 1,5 раза объем инвестиционных вложений (даже с поправкой на удорожание закупаемого оборудования и повышение зарплат ИТ-специалистов тренд остается положительным). Об увеличении реального объема ИТ-разработок свидетельствует и непрерывный рост численности персонала ИТ-отрасли в течение прошлого года», – сказала Тамара Зинина, замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

«Высокие темпы роста объема производства компьютеров и другой вычислительной техники (в 1,5 раза) являются следствием завершения начатых в 2022 г. крупных импортозамещающих инвестпроектов (пока они в основном предполагают организацию сборки из иностранных компонентов). Объемы производства телеком-оборудования в 2023 г. почти не изменились при кратном наращивании инвестиций (в 2,2 раза), что, по ожиданиям, позволит увеличить выпуск в будущем. Еще более существенно (в 2,7 раза) выросли инвестиции в производство электронной компонентной базы. В целом сегмент производства ИКТ в 2023 г. отличился наиболее высокими темпами роста зарплат (+28,2%), что может говорить о дефиците соответствующих специалистов (их численность в сегменте удалось нарастить на 5,9% за год), – отметила Тамара Зинина.

«В телекоме стоимостной объем оказания услуг рос почти теми же темпами, что и по экономике в целом. При этом продолжалась характерная для этого сегмента оптимизация персонала. Операторы фиксированной связи чувствовали себя более уверенно и смогли увеличить объем инвестиций почти на треть; в мобильной связи капитальные вложения остались почти на уровне 2022 г. (продолжали сказываться ограничения на импорт базовых станций)», – подытожила Тамара Зинина.

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