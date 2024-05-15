«Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep

На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары для отдыха и спорта Outstep. Это новый бренд сервиса, под которым он начал выпускать продукцию для широкой аудитории — от любителей до профессионалов. Например, товары Outstep пригодятся как для выезда в выходной на природу, так и в походе в горы. Уже сейчас на маркетплейсе доступны сапборды, в будущем в ассортименте Outstep появятся товары для туризма и кемпинга. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В продаже на «Маркете» есть несколько моделей сапбордов Outstep. Все они изготовлены из высокопрочных материалов и доступны в четырех размерах — как для спокойных, так и для активных прогулок по воде. Доски длиной 335 и 350 см имеют дополнительный уплотненный слой — для заплывов при быстром течении, для гребли и каякинга. К каждой доске Outstep прилагаются насос с манометром для контроля давления, нетонущее трехсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта.

Яндекс «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep

«Мы разрабатываем товары Outstep с расчетом на то, чтобы они помогали людям отключиться от городской суеты и настроиться на ритм природы. Поэтому для сапбордов наша команда выбрала шесть естественных оттенков, в которые окрашиваются вода и небо в течение дня. Например, рассвет на острове Ольхон вдохновил нас на создание доски желто-оранжевой расцветки, а сумерки в Карелии — темно-синей», — сказала Мария Бриш, креативный директор собственных брендов «Яндекс Маркета».

Все сапборды Outstep проходят на производстве трехдневный тест на прочность. В первый день сапборд надувают, чтобы убедиться в отсутствии разрывов, проколов и любых других повреждений. Во второй день его подвергают нагрузке, которая полноценно имитирует спуск по течению. В третий день каждый сапборд надувают и сдувают в среднем по 20–30 раз для финальной проверки швов. Дальше проверенную доску упаковывают и отгружают для продажи.

Сервис планирует расширять ассортимент Outstep как для летнего сезона, так и для зимнего. Популярность подобных товаров среди покупателей растет: на «Яндекс Маркете» спрос на товары для туризма и отдыха на природе по итогам 2023 г. увеличился в два раза по сравнению с 2022 г.

У «Яндекса» есть и другие бренды товаров, которые продаются эксклюзивно на «Маркете». Например, Raskat — городские велосипеды, Lunnen — компьютерная техника, Commo — чехлы и аксессуары для мобильных устройств, Pragma — мебель, сантехника и другие товары для дома, Tuvio — бытовая техника для дома и красоты, Junion — товары для детей и родителей, Nocord — инструменты и техника для дома и дачи, Lapsville — товары для животных.