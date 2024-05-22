«Нота» и «Код Безопасности» планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» объединят усилия в создании и развитии продуктов и сервисов для отечественного бизнеса. Соглашение о технологическом партнерстве подписано в рамках ИТ-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2024) в Нижнем Новгороде.

Цель сотрудничества — обеспечить совместимость NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» и продукта «Нота Купол». Управление, единого мультивендорного центра, который позволяет контролировать работу средств защиты информации в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и управлять политиками сетевой безопасности в едином окне. Использование полностью отечественных импортонезависимых решений позволит бизнесу не только соответствовать требованиям регуляторов по соблюдению 187-ФЗ, но обеспечивать безопасность объектов в сложной сетевой инфраструктуре.

В рамках партнерства ИТ-компании будут совместно тестировать решения, а также сконцентрируют внимание на безопасности взаимоинтегрируемых разработок. Кроме того, «Нота» и «Код Безопасности» намерены оказывать содействие друг другу в реализации проектов заказчиков.

«Мы планируем совместно улучшать конкурентные преимущества наших продуктов. Сотрудничество, основанное на технологическом партнерстве двух ведущих разработчиков — отличный пример возможностей развития отечественных сервисов. Экспертиза «Нота» и специалистов «Кода Безопасности» обеспечат рынок функциональными импортонезависимыми решениями для сохранения стабильности и развития бизнеса. Масштабный процесс миграции практически всей промышленности страны на российские решения межсетевого экранирования подходит к стадии реализации, и подобные сотрудничества сильных игроков существенно упрощают эту задачу», — сказал Антон Спирин, заместитель гендиректора по развитию бизнеса вендора «Нота».

«Сложной задачей импортозамещения межсетевых экранов ИТ-компании занимаются уже несколько лет. В ближайшие годы рынок ожидает замена огромного количества иностранного оборудования и сервисов. Заказчикам требуется не только эффективное решение межсетевого экранирования, но и системы управления анализа переноса конфигурации. Комплементарность двух необходимых технологических продуктов позволит максимально удовлетворить потребности заказчиков и упростить импортозамещение по направлению Next Generation Firewall», — отметил Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код Безопасности».