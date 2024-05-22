Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и подставщик решений для кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о технологическом партнерстве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России»-2024. Компании договорились развивать сотрудничество в сфере разработки отечественных высокотехнологичных и безопасных инфраструктурных решений на базе собственных продуктов.

Основным направлением партнерства станет интеграция платформы виртуализации zVirt с решениями Positive Technologies, направленными на усиление защиты среды виртуализации. Повышенный уровень безопасности серверов и виртуальных машин становится критическим условием для клиентов, так как общее количество киберинцидентов на рынке продолжает расти. Так, по данным исследования Positive Technologies, в первом квартале 2024 г. их было на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом. При этом в каждой третьей успешной атаке на организации киберпреступники эксплуатировали уязвимости, поэтому их мониторинг, приоритезация и контроль устранения становятся отдельным аспектом в развитии отечественных систем виртуализации.

«В ближайших планах Orion soft и Positive Technologies – интеграция платформы zVirt с продуктами MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, а также PT Network Attack Discovery (PT NAD). Интеграция продуктов позволит отслеживать события среды виртуализации, повысить эффективность управления уязвимостями и оперативно обнаруживать и предотвращать атаки в виртуальных сетях SDN zVirt, выводя безопасность платформы на новый уровень. В дальнейшем для каждого нового релиза продуктов Positive Technologies мы планируем встроить необходимые проверки в штатный процесс взаимодействия с технологическим партнером и оперативно проводить тестирование на совместимость с платформой zVirt, чтобы поддерживать высокий уровень защиты среды виртуализации, который она предоставляет», – сказал Михаил Орловский, директор по технологическим альянсам Orion soft.

«Наша цель неизменна – обеспечивать результативную защиту клиентов от киберугроз. При этом мы не только должны на постоянной основе развивать наши продукты, но и искать новые интеграции с востребованными ИТ-решениями, чтобы эффективнее решать задачи бизнеса, – сказал Артем Сычев, советник генерального директора Positive Technologies. – Интеграция платформой по виртуализации zVirt – долгожданный шаг. Ранее мы протестировали совместимость продуктов Nova Container Platform и PT Container Security и обеспечили максимальную защиту виртуализации контейнерных сред для наших клиентов. Теперь очередь защитить и виртуальную инфраструктуру на базе продуктов Positive Technologies: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PT NAD».

Заключенное соглашение также обеспечит компаниям возможность обмениваться экспертизой и опытом о уже существующих продуктах, интегрировать команды и методики разработки для совместного создания комплексных интеграционных решений в области информационной безопасности, управления данными, систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой.