Результаты VK за первый квартал 2024 года

Выручка VK за I квартал 2024 г. увеличилась на 24% год к году до 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 г. до 19,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

В I квартале 2024 г. средняя дневная аудитория сервисов VK составила 78 млн пользователей. Показатель time spent составил в среднем 4,5 млрд минут в день (Источник: Mediascope, первый квартал 2024 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства. C первого января 2024 г. Mediascope применяет измененный алгоритм учета активности пользователей на web-сайтах, что оказало влияние на аудиторные метрики и time spent VK, а также всех web-ресурсов рунета).

Сегменты

За I квартал 2024 г. выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» выросла на 21,9% по сравнению с I кварталом 2023 г. и достигла 22,1 млрд руб. Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост социальной сети «ВКонтакте». Росту выручки сегмента способствовали в том числе увеличение среднесуточного количества просмотров «VK Клипов» на 77% до 1,7 млрд и среднесуточного количества просмотров «VK Видео» на 21% до 2,5 млрд по сравнению с I кварталом 2023 г., а также рост базы подписчиков «VK Музыки» на 49% год к году в конце I квартала 2024 г.

За I квартал 2024 г. средняя дневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 9% до 57,3 млн пользователей по сравнению с I кварталом 2023 г. Средняя месячная аудитория в России выросла на 9% до 89 млн пользователей (Источник: внутренние данные компании, если не указано иное). Среднемесячный охват «ВКонтакте» в I квартале 2024 г. составил 88% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 55% дневной российской интернет-аудитории (Источник данных: Mediascope, I квартал 2024 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства). Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «ВКонтакте» на 23% в I квартале 2024 г.

Показатель средней месячной аудитории «Одноклассников» (ОК) в России в I квартале 2024 г. составил 35 млн пользователей. За отчетный период пользователи соцсети продолжили демонстрировать высокую активность на платформе, отправив друг другу 10 млрд виртуальных подарков, 691 млн открыток и 496 млн стикеров. В I квартале 2024 г. ОК продолжили совершенствовать соцсеть и контент. Число авторских групп выросло на 18% до более 100 тыс. по сравнению с первым кварталом 2023 г.

Средняя дневная аудитория «Дзена» в России в I квартале 2024 г. составила 31,8 млн пользователей (Аудитория dzen.ru и мобильных приложений. Источник: Mediascope, I квартал 2024 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства).

Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» в первом квартале 2024 г. достигло 2,5 млрд, что на 21% выше, чем в I квартале 2023 г. На конец I квартала 2024 г. совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 9,8 млн раз.

За I квартал 2024 г. ежедневные просмотры «VK Клипов» выросли на 77% до 1,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Time spent вырос на 175%, в том числе благодаря увеличению доли клипов в ленте «ВКонтакте» и усовершенствованной системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 59%, а число создателей контента — на 51%.

Средняя месячная аудитория «VK Музыки» в мире в I квартале 2024 г. составила 42 млн человек. В России этот показатель составил 38 млн пользователей. Рост базы подписчиков на конец первого квартала 2024 г. составил 49% год к году.

Средняя месячная аудитория «VK Знакомств» в мире в I квартале 2024 г. достигла 3,1 млн пользователей, что на 32% больше по сравнению с I кварталом 2023 г., а выручка за аналогичный период выросла в 2,8 раза.

В I квартале 2024 г. средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений «VK Мессенджера» в России увеличилась на 14% год к году с 63,7 млн до 72,9 млн пользователей. Число установок отдельного приложения «VK Мессенджер» на конец I квартала 2024 г. достигло 36,1 млн.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» в I квартале 2024 г. выросла на 36,3% по сравнению с I кварталом 2023 г. и достигла 4,7 млрд руб. благодаря устойчивому спросу на курсы Skillbox Holding Limited и «Учи.ру», а также консолидации «Учи.ру» и «Тетрики».

Объем продаж образовательных продуктов Skillbox Holding Limited в I квартале 2024 г. вырос на 12% до 49 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Средняя месячная аудитория «Учи.ру» за I квартал 2024 г. составила 4,9 млн человек. За период с апреля 2023 г. по март 2024 г. на сервисах «Учи.ру» были активны 14,1 млн учеников, 6,9 млн родителей и 802 тыс. учителей. За тот же период количество платящих учеников выросло на 8% год к году и составило один млн.

В I квартале 2024 г. объем продаж в репетиторском сегменте «Тетрики» и «Учи.Дома» увеличился на 55% до 632 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., средний чек вырос на 25% до 29 тыс. руб. Количество уникальных платящих учеников увеличилось на 23% и составило 21,5 тыс. На платформах были активны 4,7 тыс. преподавателей, прирост составил 55% относительно аналогичного периода 2023 г.

Сегмент «Технологии для бизнеса» в I квартале 2024 г. показал рост выручки на 55,2% до 1,8 млрд руб. Ключевым драйвером роста выручки стали облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 60% год к году и коммуникационные решения VK Workspace с ростом выручки в 3,3 раза год к году.

По итогам I квартала 2024 г. выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 11,5% до 5,4 млрд руб., в том числе благодаря росту на 28% год к году выручки почты Mail.ru и облака Mail.ru и эффекту от приобретения платформы YCLIENTS в декабре 2023 г. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore и умные устройства.

Средняя месячная аудитория почты Mail.ru в России за I квартал 2024 г. составила 50,2 млн пользователей, средняя дневная аудитория – 17,4 млн (Источник: Mediascope, I квартал 2024 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства). За I квартал 2024 г. выручка почтового сервиса увеличилась на 31% и составила один млрд руб. Этому способствовали новые рекламные форматы, а также важные продуктовые изменения.

Средняя месячная аудитория облака Mail.ru в России за I квартал 2024 г. составила 22,5 млн пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 10% до 2,7 млн (Источник: Mediascope, I квартал 2024 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства). За I квартал 2024 г. пользователи загрузили в облако около 7,6 млрд файлов.

На конец I квартала 2024 г. в VK Play было зарегистрировано 43,5 млн аккаунтов. Средняя месячная аудитория проекта за I квартал 2024 г. составила 15,2 млн пользователей в мире, включая 12 млн пользователей в России.

На конец I квартала 2024 г. число установок магазина приложений RuStore превысило 50 млн (за все время существования продукта с мая 2022 г). RuStore продолжил активно развивать каталог: на конец I квартала 2024 г. пользователям было доступно более 37 тыс. приложений и игр, из которых значительная часть от иностранных разработчиков.

В I квартале 2024 г. совокупно пользователи провели на 50% больше времени, используя голосового помощника «Маруся» в сервисах VK, чем в I квартале 2023 г., при этом общий time spent «Маруси» в «VK Капсулах» вырос на 53% год к году.