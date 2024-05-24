«Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве

Российская инжиниринговая компания «Индустриальные системы автоматики» (ООО «Инсист Автоматика») и производитель оборудования «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном партнерстве в области промышленной автоматизации. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор системного интегратора Максим Полижаевский и генеральный директор вендора Павел Горянский.

Документ предусматривает сотрудничество для решения задач инновационного развития, совместного внедрения технологий автоматизации систем управления на базе контроллеров Consyst Electronics на промышленных предприятиях. Кроме того, «Инсист Автоматика» и «Консист Констракшн» планируют тестировать сопоставимость с существующим оборудованием заказчиков и проводить совместные мероприятия для обмена экспертизой между компаниями.

«Инсист Автоматика» специализируется на разработке, поставке и внедрении автоматизированных комплексов управления для различных отраслей.

«Консист Констракшн» производит программируемые логистические контроллеры и предлагает решения для нефтегазовой, энергетической, металлургической и других отраслей промышленности под брендом Consyst Electroniсs. Наличие склада и прогнозируемые сроки поставок позволяют компании оперативно реагировать на запросы и изменения в рыночной среде.

Максим Полижаевский, генеральный директор «Индустриальные системы автоматики», сказал: «Мы ориентируемся на долгосрочные и открытые взаимоотношения с партнером и планируем активно использовать продукцию Consyst Electronics в проектах. Как системный интегратор мы гарантируем, что в предложенных нами решениях будут использованы наиболее адекватные для поставленных задач программно-технические средства. Оборудование Consyst Electronics сертифицировано на соответствие отраслевым требованиям и подходит для реализации инициатив различных масштабов».

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Констракшн», отметил: «Партнерство между «Консист Констракшн» и «Инсист Автоматика» позволит нашим заказчикам получить доступ к инновационным решениям в области автоматизации промышленных процессов, повысить эффективность и конкурентоспособность».