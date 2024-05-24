Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже

ПАО «ИВА», разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ИВА».

Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. Таким образом, IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций – быстрорастущего сегмента российского ИT-рынка.

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры – принимать участие в развитии бизнеса и укреплять лидерство на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций.

Предварительные параметры Предложения

Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в первой половине июня 2024 г.

По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании.

Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов, партнеров и ИT-специалистов.

Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 г. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они продолжат управлять развитием группы, реализуя утвержденную стратегию роста, и укреплять ее лидерские позиции на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций.

Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Компании в течение 180 дней после окончания IPO.

Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Если компания примет решение о проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «С 2017 г. команда IVA Technologies создает решения для корпоративных коммуникаций, отвечающие современным запросам: безопасность, технологичность и функциональность. Сегодня в нашей экосистеме уже 14 продуктов и решений, которые бесшовно интегрируются между собой и с продуктами других вендоров. Наши решения снимают географические барьеры для клиентов, позволяя комфортно и безопасно взаимодействовать друг с другом из разных уголков страны и мира. Всего за семь лет нам удалось построить высокоэффективный бизнес, который лидирует на российском рынке корпоративных коммуникаций по темпам роста и прибыльности. В 2023 г. выручка Группы увеличилась на 77% год к году, а уровень рентабельности по EBITDA достиг 80%, что существенно превосходит уровни публичных ИT-компаний России и международных аналогов. При этом у нас понятные перспективы для развития. В течение следующих пяти лет рынок российских разработчиков корпоративных коммуникаций, согласно прогнозам независимых консультантов, может вырасти в четыре раза. Основные драйверы роста – продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию экономики, активная государственная поддержка IT-рынка и повышенный запрос российского бизнеса на безопасные ИT-решения. Наш широкий продуктовый портфель и эффективная бизнес-модель делают IVA Technologies ключевым бенефициаром роста российского рынка корпоративных коммуникаций. Сегодня мы готовы к новому этапу – выходу на IPO. Получение публичного статуса – логичный и закономерный шаг, который придаст новый импульс развитию корпоративного управления компании, а также повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров группы и талантливых специалистов».

Основные сведения о Группе

IVA Technologies – российский разработчик экосистемы ИT-решений для корпоративных коммуникаций, обеспечивающих качественные услуги связи для совместной работы на различных устройствах, среди которых персональный компьютер, планшет, смартфон и офисный телефон. Сегодня в портфеле компании 14 продуктов и решений с широким набором функциональных преимуществ и бескомпромиссным уровнем безопасности: наряду с флагманской платформой видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, это также корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», линейка IP-телефонов и другие продукты.

Флагманский продукт экосистемы IVA – платформа ВКС IVA MCU, разработанная с учетом лучших мировых практик, обладающая широким функционалом и высоким уровнем безопасности. Она позволяет организовать полноценные рабочие коммуникации в удаленном режиме. В частности, платформа может одновременно подключать к конференции более 10 тысяч участников, поддерживает стенографирование и синхронный онлайн-перевод.

Среди других продуктов экосистемы – IP-телефоны и видеотерминалы IVA, сервер IP-телефонии IVA CS, мессенджер IVA Connect и облачная платформа «ВКУРСЕ», бизнес-помощник на базе искусственного интеллекта IVA GPT.

Группа постоянно работает над расширением продуктовой экосистемы. Сейчас в процессе запуска – почтовый клиент, VoIP-шлюз, пограничный контроллер сессий, а также система управления и мониторинга.

IVA Technologies уделяет повышенное внимание надежности и безопасности своих продуктов. Все они разработаны без применения решений open-source и обладают высоким уровнем защиты. В частности, продукты IVA Technologies могут быть встроены в инфраструктуру клиента и присутствовать исключительно в IT-контуре компании, тем самым обеспечивается полный контроль и безопасность данных.

Сильное продуктовое предложение группы дополнено набором востребованных услуг. Среди них – R&D в интересах сторонних заказчиков, премиальное техническое сопровождение, образовательные курсы для партнеров и клиентов, а также адаптация продуктов экосистемы под конкретный запрос.

В основе успеха группы – высокоэффективная бизнес-модель, совмещающая развитые продуктовые направления и набор централизованных функций. За централизованные функции отвечают стратегический, продуктовый и коммерческий комитеты, которые работают со всем продуктовым портфелем Группы. Также централизовано техническое сопровождение продуктов. За создание, реализацию и поддержку каждого ИT-решения отвечают отдельные продуктовые блоки.

Фокус на внутренних инновациях – один из главных факторов технологического лидерства Группы. Компания управляет собственным R&D-центром, специалисты которого разработали ряд успешных продуктов, среди них: IVA Media Processor – уникальный модуль обработки медиатрафика, применяемый во многих продуктах экосистемы Группы, голосовые модули обработки трафика для телефонии IVA Traffic Switcher, модуль искусственного интеллекта экосистемы IVA GPT, а также дополнительные сервисы управления и мониторинга экосистемой IVA.

Группа успешно завершила ряд проектов для крупных заказчиков по замещению иностранных ИT-решений, включая оконечное оборудование и системы ВКС. Накопленный опыт и репутация позволяют продолжать активный рост как через расширение сети заказчиков, так и через повышение монетизации существующей клиентской базы. Флагманский продукт Группы IVA MCU соответствует уровню решений мирового класса и высоким требованиям безопасности, а также обладает широким функционалом, создает сильное ценностное предложение для заказчиков, упрощает продажу и интеграцию остальных продуктов экосистемы.

У Компании выстроена двухуровневая система продаж, охватывающая ключевых дистрибьюторов и интеграторов, дополненная прямыми контрактами с крупными корпорациями. Текущая модель монетизации Группы объединяет продажу лицензий на основные и дополнительные модули системы, услуг по внедрению системы и технической поддержке, курсов по обучению, а также контракты с провайдерами сервисных услуг, которые продают решения IVA Technologies по подписке.

Выдающийся профиль роста и стабильно высокая рентабельность, позволяющая выплачивать дивиденды акционерам.

Исторически группа показывает стабильно высокие показатели роста и рентабельности, значительно опережая своих конкурентов на российском рынке.

В 2023 г. выручка группы выросла на 77% год к году и составила 2 454 млн руб. Высокие темпы роста обусловлены активным расширением клиентской базы и повышением ее монетизации на фоне своевременных инвестиций Компании в R&D, а также трендов на импортозамещение и усиление цифровой повестки в России.

Выверенная бизнес-модель, тщательный контроль издержек, а также высокая эффективность бизнес-процессов на фоне растущих продаж позволяют Компании поддерживать внушительные показатели рентабельности на всех уровнях. Так, рентабельность по EBITDA составила 80% в 2023 г., а рентабельность по чистой прибыли – 72%.

На конец 2023 г. у группы был отрицательный чистый долг в размере 43 млн руб., что наряду со стремительными темпами роста обеспечивает потенциал привлекательных дивидендных выплат.

Группа планирует реализовать существенный потенциал роста бизнеса и увеличения стоимости для будущих акционеров за счет направлений, представленных ниже.

Развитие собственной экосистемы и повышение качества клиентского опыта. Группа продолжит расширять продуктовое предложение в наиболее привлекательных сегментах рынка корпоративных коммуникаций, повышать качество клиентского опыта и расширять географию бизнеса внутри России и за ее пределами.

Повышение рентабельности и рост монетизации клиентской базы. Группа планирует улучшать экономику жизненного цикла клиента за счет увеличения доли рекуррентных платежей, сокращения затрат на привлечение заказчиков и дальнейшего повышения эффективности бизнес-процессов.

Усиление инвестиций в R&D и фокус на внутренних инновациях. Компания сохранит фокус на внутренних инновационных решениях с целью расширения функционала продуктовой экосистемы, повышения качества и безопасности клиентского опыта.

Высококвалифицированная команда – одно из ключевых конкурентных преимуществ Компании, а также основа ее лидирующих позиций на рынке и кратного роста бизнеса.

Сегодня в Группе работает свыше 200 ИT-специалистов, включая разработчиков, инженеров и R&D-специалистов.

Высокий уровень вовлеченности сотрудников обусловлен широкими возможностями быстрого карьерного роста, а также участием в интересных и масштабных проектах по созданию высокотехнологичных продуктов. Группа также разрабатывает долгосрочную программу мотивации и систему грейдов для привлечения и удержания талантливых специалистов.

Топ-менеджмент группы – команда с многолетним опытом работы в крупнейших международных и российских ИT-компаниях. Ее усиливает опытный Совет директоров из девяти членов, трое из которых – независимые. Компания намерена придерживаться лучших практик корпоративного управления: в частности, при Совете директоров учреждены комитет по аудиту и комитет по номинациям и вознаграждениям, во главе которых – независимые директора.

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IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В экосистеме компании – 14 продуктов и решений, развивающихся на основе единого суперприложения: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи (ВКС) IVA MCU, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBС и другие. По данным Market.CNews, флагманский продукт IVA Technologies – платформа ВКС IVA MСU – является лидером среди российских решений для корпоративной связи. По информации J’son & Partners Consulting, IVA Technologies – лидер среди российских разработчиков ВКС. VA Technologies предоставляет бизнес-структурам и государственным компаниям любого размера комплексные и безопасные решения для эффективных рабочих коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности заказчиков любого уровня сложности и позволяют сотрудникам находиться в едином информационном пространстве.