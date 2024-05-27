«К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «К2Тех» заключила соглашение о сотрудничестве с IVA Technologies, российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Партнеры намерены развивать взаимодействие по внедрению отечественных систем для корпоративных коммуникаций в России.

«К2Тех» продолжает развивать пул стратегических партнеров – разработчиков российских решений. Компания выступает дистрибутором продуктов отечественного разработчика IVA Technologies, входящих в Единый реестр российского ПО. В линейке вендора – решения для корпоративных коммуникаций: платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, корпоративный мессенджер IVA Connect, облачная платформа видеоконференцсвязи «Вкурсе», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS и другие продукты.

В рамках соглашения партнеры сосредоточатся на совместном развитии бизнеса и продвижении решений IVA Technologies, активном обмене опытом и организации образовательных мероприятий, связанных с разработкой и использованием цифровых технологий.

«IVA Technologies имеет опыт в производстве отечественных ИТ-решений для построения цифровой инфраструктуры, а «К2Тех» специализируется на бесшовном внедрении ИТ с учетом отраслевой специфики бизнеса. Долгосрочное партнерство компаний позволит объединить компетенции и повысить эффективность использования ИТ для цифровизации разных секторов РФ. Кроме того, сотрудничество даст возможность ускорить и реализацию проектов по импортозамещению для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и снижения рисков в будущем», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Мы постоянно расширяем наше присутствие на российском рынке, и партнерство с «К2Тех» — важный шаг в развитии бизнеса. Обширная экспертиза наших партнеров в дистрибуции ИТ-сервисов позволит продемонстрировать отечественным заказчикам преимущества экосистемы IVA, а также быстро и бесшовно осуществить переход на наши решения. Вместе мы сможем обеспечить российским компаниям стабильность и безопасность корпоративного общения», — сказал заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies Сергей Телевинов.