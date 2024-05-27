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«Лаб СП» заработала на локализации SAP-систем 360 млн рублей

Российская ИТ-компания «Лаб СП» раскрыла финансовые итоги года. Выручка компании в 2023 г. составила 360 млн руб., а чистая прибыть – 31 млн руб.

Компания основана в конце 2022 г. «Лаб СП» собрала команду из экспертов крупных зарубежных вендоров и уже к середине 2023 г. получила свидетельства Роспатента на два первых собственных продукта, которые закрывали наиболее острые потребности крупного бизнеса: «Управление персоналом СП» и «Финансы СП».

«В прошлом году мы вышли на рынок с решением по локализации SAP-систем. Оно пользовалось наибольшим спросом и составило основную долю выручки. По нашим оценкам, в 2024 г. распределение сохранится: наибольшую часть дохода также составят проекты по локализации и консалтинг, – сказал Павел Деверилин, генеральный директор «Лаб СП». – Кроме того, мы будем активно развивать интеграционную платформу Integration Gears. Она включает в себя продажу лицензий и техническую поддержку решения. Доля выручки в этой части также будет расти, но, по нашим расчетам, доход от проектов по локализации пока останется на первом месте».

В 2023 г. численность сотрудников компании составила 84 человека. В 2024 «Лаб СП» планирует увеличить штат на 30%. Кроме того, компания создает и продвигает собственные решения уровня Enterprise на российском рынке. Например, «Лаб СП» совместно с «Фактор-ТС» вывели на рынок интеграционную платформу Integration Gears, которая заменит решения зарубежных вендоров и позволит крупным компаниям интегрировать корпоративные приложения в едином контуре по нативным для ИТ-систем протоколам.

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