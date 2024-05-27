Совет директоров «Группы Астра» рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 7,89 руб. на акцию

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что в пятницу, 24 мая 2024 г., совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы компании за I квартал 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В соответствии с рекомендациями совета директоров дивидендные выплаты за I квартал 2024 года могут составить порядка 1,7 млрд руб. или 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию. База для расчета дивидендных выплат – результат скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля 2024 г. Годовое общее собрание акционеров пройдет 28 июня 2024 г. в форме заочного голосования. Действующую дивидендную политику компании можно найти на официальном сайте компании в разделе «Инвесторам».

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«Группа Астра» – участник российского ИT-рынка, производитель инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, который комплексно закрывает потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средство резервного копирования RuBackup и др.