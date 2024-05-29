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«1С‑Рарус» открывает офис в Пензе на базе компании «Алгоритм‑Сервис»

Компания «Алгоритм Сервис» в Пензе стала частью команды «1С-Рарус».

«Алгоритм-Сервис» работает на рынке Пензы с 2000 г., в штате компании работают 85 специалистов, которые помогают 1,2 тыс. клиентов.

Цель объединения команд — предоставить клиентам и сотрудникам новые возможности развития, с помощью большой и территориально распределенной команды «1С-Рарус».

Вадим Светаков и Александр Мотин, основатели «Алгоритм-Сервис», сказали: «В марте этого года мы отпраздновали 24-летие нашей компании. Все это время мы шли в ногу со временем и росли вместе с нашими клиентами, улучшая технологии работы. Нами реализовано более 90 масштабных проектов автоматизации производственных предприятий различных отраслей. Слияние с „1С-Рарус“ открывает новые перспективы для цифровизации регионального бизнеса, что будет способствовать росту технологического потенциала Пензенской области».

Дмитрий Казачков, управляющий партнер ГК «1С-Рарус», сказал: «Открытие офиса в Пензе — это часть нашей стратегии по расширению географии присутствия на рынке. Мы станем ближе к региональным предприятиям и продолжим помогать им совершенствовать бизнес-процессы за счет внедрения корпоративных систем, современных отраслевых решений и облачных сервисов аренды «».

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