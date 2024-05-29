Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

Компания «ПравоТех» присоединилась к Кодексу этики искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители «ПравоТех».

Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан на площадке Альянса в сфере Искусственного Интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития России и Аналитического центра при Правительстве России. Главная цель Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта – установить общие этические принципы и стандарты поведения, которыми участники отношений в сфере искусственного интеллекта будут руководствоваться в своей деятельности. Принципы рассчитаны на гражданские системы ИИ и распространяются на отношения, связанные с этическими аспектами создания, внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла.

В рамках форума к Кодексу присоединились восемь организаций, в числе которых АО «Право.ру» («ПравоТех»), ПАО «Элемент», ООО «СибАгро Диджитал», ООО «Интернет Решения» (Ozon), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Национальная федерация музыкальной индустрии, ООО «Ай Контекст». Также к Кодексу впервые присоединилась организация из Великобритании — V-office. Таким образом, общее количество подписантов превысило 380 участников, указывается на сайте Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Алексей Пелевин, генеральный директор компании «ПравоТех», отметил, что компания интегрирует искусственный интеллект в свои продукты с 2018 г. В 2024 г. «ПравоТех» поставила перед собой цель разработать комплекс PravoAI, в который войдут специализированные языковые модели, генеративные алгоритмы и базы данных на основе юридических знаний. Все решения в составе PravoAI будут построены на обширном объеме данных, знаний и сервисов от «ПравоТех». «На собственном опыте мы убедились, что искусственный интеллект — инструмент, способный решать широкий спектр задач, от помощи в выборе оптимальной правовой позиции в споре до анализа договорных рисков. Именно поэтому я убежден, что использование искусственного интеллекта накладывает большую ответственность за этичность его применения, особенно в такой чувствительной области, как право».

Сергей Александрович Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: «Правовое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) не всегда успевает за быстрым развитием этой технологии. В связи с этим этика ИИ как инструмент мягкого права играет важную роль в обеспечении безопасного и доверительного развития технологии. Присоединение новых организаций укрепляет сообщество сторонников этичного подхода к разработке и применению ИИ, что стимулирует инновации и сотрудничество в этой области».

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«ПравоТех» — российский разработчик инновационных ИT-решений для автоматизации юридической работы, пионер и лидер одноименной отрасли правотех в России. Команда компании сделала российское правосудие электронным — создала систему «Электронное правосудие» с входящими в нее сервисами «Картотека арбитражных дел», «Мой Арбитр». С 2008 г. компания разрабатывает сложные технологические решения для поиска и комплексного анализа судебной информации, применяя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Среди решений компании — система Casebook для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов, системы Caselook для поиска и анализа судебной практики, low-code-платформа для автоматизации бизнес-процессов Case (one) и no-code-платформа Управляй (делами) для управления юридическими процессами. Клиентами «ПравоТех» являются более трех тыс. компаний по всему миру, среди которых «Газпром нефть», «СберБанк», «Ростелеком», топ-50 российских банков, большая тройка мобильных операторов, крупнейшие юридические компании, правительственные организации и министерства. Сейчас более 12 млн человек в год используют ИT-решения компании. Основатель и CEO компании — Алексей Пелевин. Компания существует с 2008 г., на данный момент имеет распределенную команду из 450 человек, штаб-квартиры находятся в Москве и Самаре.