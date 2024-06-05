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Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы

Content AI, разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации, представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация».

Цель исследования – оценить уровень цифровизации и автоматизации российских организаций с использованием инструментов и технологий обработки документов в контексте текущей ситуации в связи с уходом глобальных вендоров. Согласно результатам опроса, около 100 представителей крупного бизнеса из различных сфер, не менее 80% организаций в последние 5 лет внедрили в среднем 2 различные технологии автоматизации работы с документами. При этом две трети реализованных проектов оправдали ожидания участников процесса.

К числу наиболее востребованных инструментов относятся решения для генерации документов и отчетности, выстраивание документоориентированных процессов (ВРМ), интеллектуальная обработка документов (IDP, OCR) и роботизация процессов (RPA).

В рамках своего выступления на CNews Forum Кейсы советник генерального директора Content AI Олег Сажин расскажет, в каком направлении сегодня развивается отрасль обработки документов, повлиял ли на нее уход западных вендоров и как синтез технологических инструментов – искусственного интеллекта, машинного обучения, программных роботов – позволяет сформировать основу для гиперавтоматизации бизнес-процессов.

«Рынок интеллектуальной автоматизации и в России, и в мире растет стабильно высокими темпами. Это обусловлено не только недостаточной автоматизацией отдельных отраслей, но и потенциалом для развития бизнеса, который привносят современные IDP-решения, оснащенные новыми технологиями. Примером может служить сокращение бюрократических барьеров при оказании государственных услуг гражданам, практически мгновенная скорость банковского обслуживания. Именно такие требования к сервису в целом предъявляют новые поколения, выросшие в развитой цифровой среде. И этого можно достичь за счет интеллектуальной обработки информации и работы с большими данными», — подчеркнул Олег Сажин.

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