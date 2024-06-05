ГК «Солар» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединяют знания и опыт для построения комплексной лаборатории ИБ

ГК «Солар» в качестве технологического партнера МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует совместные проекты в сфере безопасной разработки программного обеспечения, обучения студентов и преподавателей, а также по построению лабораторий в области ИБ. Важной ступенью этого сотрудничества стало заключение соглашения, подписанного ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым и генеральным директором «Солара» Игорем Ляпуновым.

Партнерство с МГТУ им. Н.Э. Баумана продолжает череду инициатив, которые «Солар» реализует в образовательной сфере. Решения для безопасной разработки ПО Solar appScreener используется, среди прочих, в учебных программах Академии ФСО России, Московского авиационного института, Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева, а на киберполигоне «Солара» проводятся межвузовские образовательные мероприятия регионального и национального масштаба. Отдельно стоит выделить комплексное сотрудничество с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Методические материалы и решения «Солара» используются в программах дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе ИСП РАН, а кроме того, организации работают над проектом по созданию унифицированной среды — набора программных решений для разработки безопасного ПО.

«В сотрудничестве с передовыми техническими вузами мы видим вклад в развитие ИБ индустрии и в решение кадрового вопроса, — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар». — Тандем с МГТУ — отличный пример стратегического, дальновидного партнерства, которое охватывает и учебный процесс, и кибербезопасность самого университета, и повышение квалификации специалистов, и технологическое лидерство обеих организаций в своих сферах. Очень важно, что подписание соглашения прошло на такой значимой площадке, что, несомненно, привлечет внимание профессионального сообщества к лучшим практикам консолидации академического и практического опыта».

«Информационная безопасность — важная стратегическая задача, сквозная технология цифровизации и экономики данных. Бауманский университет развивает сотрудничество с лидерами отрасли не только в подготовке студентов, но и в решении серьезных научно-технических задач. Уверены, что в сотрудничестве с ГК «Солар», являющейся экспертом в кибербезопасности российского бизнеса, наш университет приобретёт новые компетенции, которые мы сможем передать нашим студентам, будущим инженерам и специалистам по информационной безопасности», — отметил Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Документ предусматривает взаимодействие в целях развития научных исследований и разработок, а также использование результатов этой работы для автоматизации процессов кибербезопасности, защиты данных и информационных технологий на базе МГТУ. Так, «Солар» будет сотрудничать по ряду направлений с кафедрой «Защита информации» и региональным учебно научным центром «Безопасность» в рамках создания комплексной лаборатории по ИБ.

Одно из них — участие наряду с другими технологическими партнёрами в развитии собственного центра реагирования на кибератаки (SOC МГТУ), созданного совместно с Security Vision, для образовательных нужд и повышения киберустойчивости своей инфраструктуры. К решению этой задачи «Солар» готов приложить экспертизу Solar JSOC, крупнейшего коммерческого SOC в стране и занимающего пятое место среди европейских MSSP (Managed Security Service Provider) по объему бизнеса по итогам 2023 г. Центр анализирует более 200 млрд ИБ-событий в день, благодаря чему обладает масштабной базой данных о кибератаках.

Совместные проекты партнеров также касаются учебного процесса: «Солар» предоставляет образовательные лицензии на свои продукты, например, решение Solar appScreener для безопасной разработки применяется для обучения студентов кафедры «Защита информации» факультета «Информатика и системы управления (ИУ)» в рамках дисциплины «Сертификация СЗИ» для проведения лабораторных работ по статическому анализу. МГТУ предлагает курс профессиональной переподготовки для специалистов, ответственных за обеспечение информационной безопасности в своих организациях в соответствии с Указом Президента №250, распространяющегося на государственные, системообразующие организации и субъекты критической инфраструктуры. Курс включает видеолекции, вебинары и ролики от практикующих экспертов передовых технологических компаний, включая специалистов «Солар».

Для отработки практических навыков студентов и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава МГТУ будут использоваться возможности киберполигона «Солара». Приоритетным направлением сотрудничества стороны считают построение цифровой копии типовой инфраструктуры финансово-кредитной организации. Студенты смогут изучать особенности информационной безопасности в финансовом секторе, отражая и расследуя атаки, воспроизводимые на киберполигоне, в максимально приближенных к реальным условиях.