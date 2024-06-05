IVA Technologies и «Росконгресс» объявили о стратегическом партнерстве

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения является взаимная информационная, консультационная и экспертная поддержка и развитие проектов в области информационных технологий.

Основным вектором сотрудничества станет организация совместных конгрессных и выставочных мероприятий двустороннего и многостороннего характера, направленных на популяризацию проектов в сфере ИТ. Также стороны договорились об обмене информацией в целях расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Это важный шаг для нас, который открывает новые перспективы развития и позволяет нам представить решения IVA Technologies на мероприятиях фонда в России и за рубежом. Мы развиваемся и создаём лидерские решения для корпоративных коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности любого уровня сложности для бизнес-структур и государственных компаний, создавая единое информационное пространство. Я уверен, что наше сотрудничество с фондом «Росконгресс» будет плодотворным».