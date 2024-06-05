CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

RedLab стала аккредитованным партнером «Сбера» по цифровой трансформации бизнеса

«Сбер» включил ИТ-разработчика RedLab в список аккредитованных компаний, которым доверяет решение задач цифровой трансформации своих клиентов. RedLab подтвердила свою экспертизу в области цифровизации бизнес-процессов и реализации сложных кросс-индустриальных проектов для лидеров различных индустрий.

По данным «Сбера», 90% корпоративных клиентов задумываются о технологических изменениях, но только 30% из них понимают, с чего начать. Такая статистика привела банк к идее создать собственное сообщество разработчиков и интеграторов программных продуктов, которое позволит трансформировать бизнес клиентов с помощью финансовых и ИИ-технологий «Сбера «при поддержке надежных ИТ-компаний и поставщиков услуг.

В результате сегодня уже более тысячи предприятий крупного и среднего бизнеса проходят цифровую трансформацию вместе с банковской структурой. К 2026 г. «Сбер» планирует увеличить количество клиентов до 9 тыс.

После прохождения многоступенчатого отбора и проверки RedLab включили в список партнеров-интеграторов «Сбера», которые стали амбассадорами цифровой трансформации. ИТ-компания предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, направленных на оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов, внедрение актуальных технологий и повышение конкурентоспособности на рынке.

Участие RedLab в программе «Сбера» позволит расширить пул партнеров финансовой структуры в области разработки программных продуктов, кастомизации цифровых решений и проведения интеграции необходимых сервисов. ИТ-компания обеспечит «Сберу» доступ к решениям и технологиям, которые позволяют улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы клиентов банка.

Представители RedLab отмечают, что получение статуса аккредитованного партнера Сбера является признанием профессионализма компании и ее вклада в развитие цифровой экономики страны.

«Мы гордимся тем, что «Сбер» выбрал нашу компанию для реализации своих проектов по цифровой трансформации бизнеса, – сказал Борис Дорожкин, коммерческий директор RedLab, – это свидетельствует о высоком уровне компетенций и профессионализме нашей команды. Мы продолжим активно сотрудничать со «Сбером», чтобы предоставлять российскому бизнесу самые современные и эффективные решения в области цифровизации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024