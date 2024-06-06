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Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте

Альянс в сфере искусственного интеллекта и ассоциация участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ) подписали соглашение о сотрудничестве в развитии и внедрении технологий ИИ в сфере транспорта и логистики.

Сотрудничество будет осуществляться на базе отраслевого клуба, который займется обсуждением и проработкой совместных инициатив, проектов и обменом опытом по внедрению ИИ. Также в задачи клуба будет входить разработка стратегических документов, подготовка предложений в учебные программы всех уровней образования и популяризация успешного применения технологий ИИ в сфере транспорта и логистики.

Документ был подписан директором АЦТЛ Полина Давыдова и член наблюдательного совета альянса Александр Крайнов.

Новый отраслевой клуб станет уже третьим на базе альянса в сфере искусственного интеллекта. Ранее были созданы и функционируют клубы, которые отвечают за развитие ИИ в сельскохозяйственном секторе, в медицине и здравоохранении и других областях.

Полина Давыдова, директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», сказала: «Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и участники ассоциации имеют богатый опыт внедрения технологий искусственного интеллекта на транспорте. Именно на нашей площадке был разработан проект беспилотных логистических коридоров, в рамках которого по трассе М-11 ведется коммерческое движение высокоавтоматизированных грузовых автомобилей. Среди наших участников – «СберАвтоТех» и «Яндекс», которые развивают технологии беспилотных автомобилей, ФГУП «Росморпорт» – эксплуатант первых в России безэкипажных судов, ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АО «Евросиб», группы «Дело» и FESCO, которые активно применяют технологии ИИ в своей коммерческой деятельности. Сфера транспорта и логистики является одной из передовых по широте применения искусственного интеллекта. Это не только умный транспорт, но и умная инфраструктура, умные сервисы и услуги, управление транспортными потоками. Настало время объединить усилия на благо всей отрасли».

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