«Россети» и «1С» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

«Россети» и «1С» заключили соглашение, направленное на развитие партнерских отношений для создания эффективных систем управления с использованием отечественных решений. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Стороны намерены вести совместную деятельность по разработке целевой ИТ-архитектуры решений «1С», применимой для электросетевых компаний, а также по тестированию на производительность и совместимость, сопровождению и контролю качества при создании информационных систем. Для реализации достигнутых договоренностей развивается центр компетенций на базе «Россети Цифра».

«Использование российского ПО особенно актуально для такой стратегически важной отрасли как электроэнергетика. Реализация запланированных мероприятий приведет к унификации ландшафта эксплуатируемых ИТ-систем и позволит создать корпоративные шаблоны, которые ускорят переход на отечественный софт», – отметил Константин Кравченко.

«Для нас очень ценно сотрудничество с одной из крупнейших электросетевых компаний. Считаем, что взаимодействие в рамках соглашения будет способствовать дальнейшему повышению эффективности управления в компаниях группы «Россети» за счет качественной автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8». Совместная работа поможет нам совершенствовать функционал своих отраслевых продуктов для лучшего соответствия потребностям клиентов», – сказал Борис Нуралиев.

«Россети» и «1С» уже имеют опыт успешного решения задач импортозамещения. Осенью 2023 г. был запущен в промышленную эксплуатацию программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе. Он сертифицирован «1С», включен в реестр отечественного ПО и предназначен для автоматизации бизнес-процессов кадрового и расчетного контура в масштабе всей группы «Россети».