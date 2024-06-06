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Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics

Сергей Полехин, ранее – главный архитектор решений Qlik в России и СНГ, присоединился к команде PIX Robotics в качестве владельца продукта PIX BI. На этой должности он сменит Сергея Белостоцкого, который в апреле 2024 г. был назначен на позицию генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Сергей Полехин обладает многолетней экспертизой в области архитектуры корпоративных систем. Более 11 лет он возглавлял направление предпродажного консалтинга на территории России и СНГ в компании Qlik, ведущем международном разработчике BI-систем. До этого более девяти лет работал в Microsoft на позиции технологического архитектора в сегменте крупных заказчиков.

За период работы в Qlik Сергей участвовал в создании более сотни прототипов решений и непосредственно взаимодействовал с крупнейшими заказчиками Qlik в России и СНГ, помогая им выстраивать работу с данными в режиме самообслуживания и масштабировать решения как с точки зрения технической инфраструктуры, так и с точки зрения создания внутренних центров компетенции. Своим личным примером Сергей воодушевил несколько тысяч пользователей BI, выступая на конференциях, обучая студентов и проводя практические семинары для заказчиков и партнеров.

В новой роли владельца продукта PIX BI Сергей Полехин будет отвечать за формирование видения, стратегии и дорожной карты развития продукта PIX BI. В его сферу ответственности войдет формирование бэклога продукта, планирование и выпуск новых релизов, взаимодействие с клиентами по сбору обратной связи по продукту, а также с командой разработки для постановки и контроля задач. Кроме этого, Сергей будет принимать непосредственное участие в активностях по пресейлу, маркетинговых мероприятиях и просветительских проектах компании PIX Robotics.

«Сергей обладает уникальной для нашего рынка экспертизой, которая сочетает в себе знание лучших международных практик развития BI-систем и опыт реализации комплексных проектов у российских заказчиков. За последние два года PIX BI прошел большой путь развития и эволюционировал в зрелый полноценный BI-продукт, который по своей функциональности конкурирует с ведущими зарубежными платформами уровня Enterprise. Мы не сбавляем темп, наша дорожная карта построена на три года вперед и выполняется в полном объеме. Уверен, что с приходом Сергея мы еще больше усилим наш продукт и будем дальше опережать требования наших заказчиков и занимать новые ниши на рынке решений для бизнес-анализа», — отметил Сергей Белостоцкий, генеральный директор PIX Robotics, ранее занимавший позицию владельца продукта PIX BI.

«Я рад присоединиться к самой сильной на рынке команде экспертов по бизнес-аналитике и возглавить развитие BI-продукта, который уже сейчас входит в число лидеров и имеет все основания, чтобы занять основную долю на российском рынке BI. Система PIX BI создана с использованием лучших элементов глобальных BI-систем, в том числе Qlik Sense. При этом она является полностью российским продуктом и способна стать больше чем Qlik благодаря людям, которые за ней стоят. Теперь я являюсь частью этой команды, и уверен, что вместе мы сможем еще больше», — сказал Сергей Полехин, владелец продукта PIX BI.

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